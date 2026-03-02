MPC e Corpo de Bombeiros debatem ações de proteção à população de Rondônia

Por MPC-RO

Publicada em 02/03/2026 às 14h10

Com esse foco, o Ministério Público de Contas (MPC-RO) participou de uma visita técnica na Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil de Rondônia.

O encontro teve a presença do procurador do MPC, Ernesto Tavares Victoria, e do comandante‑geral do Corpo de Bombeiros, Cel. BM Nivaldo de Azevedo Ferreira.

O objetivo foi discutir os principais cenários de risco do estado e alinhar estratégias para os períodos de chuva intensa e de estiagem.

ATUAÇÃO CONJUNTA PARA PREVENIR DESASTRES

A preparação conjunta permite antecipar riscos, organizar respostas mais rápidas e proteger comunidades localizadas em regiões sujeitas a cheias.

Segundo o procurador Ernesto Tavares, a aproximação fortalece o planejamento. “Nessa visita técnica abrimos diálogo para entender os desafios que o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil têm enfrentado no combate às enchentes”, disse.

O comandante-geral do Corpo de bombeiros destacou a importância da cooperação entre as instituições: “A parceria do TCE e do Ministério Público de Contas fortalece as ações de prevenção, garantindo mais planejamento, fiscalização e apoio técnico para reduzir riscos e proteger a população”.

Para o Coronel Nivaldo, o alinhamento é essencial para que o estado tenha condições de agir com agilidade e planejamento nas situações de risco.

O trabalho integrado amplia a capacidade de resposta do estado, fortalece a proteção das famílias e prepara Rondônia para enfrentar períodos críticos com mais organização e menos danos.