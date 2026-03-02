Ezequiel Neiva homenageia os 104 anos da Assembleia de Deus com entrega de voto de louvor e placa comemorativa

Por Nilson Nascimento

Publicada em 02/03/2026 às 13h30

Deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) (Foto: Assessoria Parlamentar)

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Rondônia (IEAD) celebrou 104 anos de atuação no estado reafirmando seu papel histórico na construção espiritual e social de Rondônia. A instituição, que iniciou sua trajetória em Porto Velho, tornou-se ao longo de mais de um século uma das mais importantes referências de fé, apoio comunitário e formação de valores cristãos na região Norte.





Para marcar a celebração, o deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) entregou ao pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Rondônia (Iead), Nelson Lutchemberg, um Voto de Louvor pelos relevantes serviços prestados pela instituição ao Estado de Rondônia.



A honraria, acompanhada de uma placa comemorativa, foi entregue na noite de sábado, durante solenidade alusiva aos 104 anos da igreja (Foto: Assessoria Parlamentar)



Na ocasião, o parlamentar destacou a contribuição histórica da Assembleia de Deus para o desenvolvimento humano e social do estado, ressaltando o trabalho espiritual, comunitário e social realizado ao longo de mais de um século.



A homenagem simboliza o reconhecimento do povo rondoniense à trajetória da Iead e à liderança exercida pelo pastor presidente Nelson Lutchemberg, à frente da instituição, fortalecendo sua missão e ampliando sua atuação em diversas regiões de Rondônia.



Em seu pronunciamento, o parlamentar ressaltou que a Assembleia de Deus vai além de sua missão religiosa, desempenhando papel relevante nas áreas social e comunitária. Segundo ele, a igreja tem sido apoio espiritual, amparo social e referência para milhares de famílias, especialmente por meio de projetos sociais, ações comunitárias e iniciativas voltadas à formação de valores.



A atuação do pastor presidente Nelson Lutchemberg também foi evidenciada durante a cerimônia. À frente da igreja, ele tem conduzido a instituição com foco na expansão das atividades evangelísticas, no fortalecimento das lideranças e na ampliação das ações sociais desenvolvidas nas comunidades. Sua gestão é marcada pela organização administrativa, incentivo à formação ministerial e pelo compromisso com a continuidade da missão da Iead em todo o estado.



Ao completar 104 anos, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Rondônia reafirma sua relevância histórica e atual, mantendo-se como uma das principais instituições religiosas do estado e consolidando sua atuação espiritual e social em diversas regiões de Rondônia.



Foto: Assessoria