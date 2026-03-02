Capacitação em Urgência e Emergência fortalece atendimento no Hospital Municipal

Por Assessoria

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está promovendo um importante treinamento voltado aos profissionais do Hospital Municipal Perpétuo Socorro. A capacitação é direcionada a médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, com foco no aperfeiçoamento das práticas de urgência e emergência.

Ao todo, mais de 40 profissionais da saúde estão participando do curso, que aborda protocolos atualizados, atendimento rápido e seguro ao paciente, manejo de situações críticas e procedimentos essenciais para salvar vidas.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a qualificação contínua das equipes de saúde, garantindo mais eficiência, segurança e qualidade no atendimento prestado à população de Guajará-Mirim.

Investir na formação dos profissionais é investir diretamente na melhoria dos serviços de saúde e no cuidado com a vida.