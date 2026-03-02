Três caças norte-americanos são abatidos

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 02/03/2026 às 15h48

"No decorrer de um confronto intenso, que incluiu ataques de aviões iranianos, mísseis balísticos e drones", os caças "foram abatidos por engano pela defesa aérea do Kuwait", declarou o Centcom em um comunicado, esclarecendo que os seis membros da tripulação se ejetaram e estão sãos e salvos.

"O Kuwait reconheceu esse incidente e estamos gratos pelos esforços de suas forças de defesa e pelo apoio no âmbito da operação em andamento" contra o Irã, acrescentou.

O Centcom informou que os três F-15E caíram no fim da noite de segunda-feira, quando participavam de voos de apoio à operação "Fúria Épica", atribuindo o ocorrido a "um aparente incidente de fogo amigo".

Poucas horas antes, as autoridades do Kuwait haviam confirmado que vários aviões militares norte-americanos haviam caído em seu território, sem divulgar informações sobre as causas, segundo comunicado publicado nas redes sociais.

O porta-voz do Ministério da Defesa do Kuwait, Saud al-Atuan, afirmou que "vários aviões militares norte-americanos caíram hoje pela manhã", acrescentando que "todos os tripulantes estão em segurança".

Al-Atuan acrescentou que as autoridades iniciaram operações de busca e salvamento para localizar os militares, que foram "transportados para um hospital", onde permanecem estáveis.

"Houve coordenação direta com as forças norte-americanas sobre as circunstâncias do incidente e foram adotadas medidas técnicas conjuntas", ressaltou.

Por sua vez, a Embaixada dos Estados Unidos no Kuwait alertou, na internet, para "a ameaça contínua de ataques com mísseis e drones" no país e pediu à população que não se dirija ao prédio, em meio a informações divulgadas nas redes sociais de que as instalações teriam sido atingidas, embora não haja, até o momento, confirmação oficial.

"A Embaixada dos Estados Unidos no Kuwait insta os cidadãos a permanecerem em suas residências, revisarem seus planos de segurança em caso de ataque e manterem-se vigilantes diante de possíveis novos ataques. O pessoal da Embaixada dos Estados Unidos encontra-se abrigado", destacou, orientando que essas pessoas "se dirijam ao andar mais baixo possível e não se aproximem das janelas" nem "saiam para a rua".

O Exército do Irã confirmou, nas primeiras horas do dia, uma nova onda de ataques com mísseis contra a base aérea norte-americana de Ali al-Salem, no Kuwait, e contra vários navios na região norte do oceano Índico, informou a televisão estatal iraniana IRIB, sem que haja, por enquanto, mais detalhes sobre esses acontecimentos, acompanhados por novas ondas de bombardeios dos Estados Unidos e de Israel contra o país.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irã, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerã respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelenses.