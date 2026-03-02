Prefeitura reforça ações de acolhimento e qualidade de vida para a pessoa idosa

Por Assessoria

Publicada em 02/03/2026 às 14h46

A Prefeitura de Rolim de Moura (RO), por intermédio da SEMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social, vem desenvolvendo um trabalho de extrema relevância voltado à população com 60 anos ou mais, por meio das ações realizadas no Centro de Convivência do Idoso, quando ocorre o encontro semanal as quartas-feira.

Na ocasião, foi promovida uma atividade em grupo, iniciada com um momento de acolhimento conduzido pela equipe técnica, diretores, coordenadores e servidores de apoio do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), reforçando o cuidado humanizado e a atenção integral aos participantes.

Durante o encontro, foram repassadas informações sobre o funcionamento do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), bem como os objetivos das atividades que serão desenvolvidas ao longo do período, destacando a importância da participação ativa de todos os integrantes para o fortalecimento das ações propostas.

Na sequência, foi oportunizado um momento para que cada participante se apresentasse e compartilhasse suas origens, promovendo integração, escuta qualificada e o fortalecimento dos vínculos comunitários, elementos essenciais para o desenvolvimento social e humano.

Dando continuidade às atividades, foi realizada uma dinâmica em grupo denominada “xadrez com cones”. A proposta teve como objetivo estimular o raciocínio lógico, a coordenação motora, a concentração e o trabalho em equipe, aspectos fundamentais para a promoção da autonomia, da saúde cognitiva e do bem-estar da pessoa idosa.

Antes do início das atividades, os participantes foram recepcionados com um café da manhã preparado com carinho, como forma de acolhimento e valorização, reforçando o compromisso da gestão municipal com o cuidado, o respeito e a promoção da qualidade de vida da população idosa de Rolim de Moura.