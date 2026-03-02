Autarquia Municipal de Transportes e Trânsito revitaliza sinalização em ruas e avenidas próximas às escolas

Por Natalino FS

Publicada em 02/03/2026 às 11h45

Com o objetivo de garantir mais segurança no trânsito, especialmente para estudantes da rede municipal, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Autarquia Municipal de Transportes e Trânsito (AMT), intensificou os serviços de revitalização da sinalização horizontal e pintura de lombadas em diversos pontos da cidade. Nesta segunda-feira (02), as equipes atuaram no bairro Presidencial.

A ação contempla a pintura de faixas de pedestres e lombadas, com o objetivo de orientar condutores, reduzir a velocidade dos veículos e prevenir acidentes, principalmente nas proximidades das unidades de ensino.

De acordo com o presidente da AMT, Oribe Junior, manter a sinalização horizontal sempre visível e em boas condições é essencial para disciplinar o trânsito e preservar vidas. “Ruas e avenidas bem sinalizadas são fundamentais para evitar acidentes e garantir a segurança de condutores e pedestres, especialmente das nossas crianças”, destacou.

No bairro Presidencial, a equipe realizou a pintura de faixas de pedestres na rua São Manoel, em frente ao CMEIF Maria Antônia. O trabalho segue um cronograma elaborado pela equipe técnica da autarquia, priorizando áreas com maior fluxo de alunos e veículos.

Mesmo com o período de chuvas intensas, a Prefeitura mantém os serviços de recuperação da sinalização. A orientação é para que a população colabore respeitando as normas de trânsito e a sinalização implantada.