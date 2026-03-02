Sebrae em Rondônia abre seleção de projetos para patrocínio em 2026

Por SEBRAE-RO

Publicada em 02/03/2026 às 11h00

O Sebrae em Rondônia abriu inscrições para a Chamada Pública de Patrocínio nº 01/2026, voltada à seleção de projetos que contribuam para o desenvolvimento dos pequenos negócios no estado.

A iniciativa é coordenada pela Unidade de Comunicação e Marketing (UCOM) e segue as diretrizes da Política de Patrocínio do Sistema Sebrae e do Regulamento de Licitações e Contratos da instituição.

Podem submeter propostas pessoas jurídicas com projetos de âmbito estadual ou municipal, desde que estejam alinhados à missão do Sebrae de transformar os pequenos negócios em protagonistas do desenvolvimento econômico.

Serão priorizadas iniciativas como feiras, exposições, seminários, workshops, rodadas de negócios, produções audiovisuais, publicações e pesquisas que promovam inovação, competitividade, acesso a mercado, sustentabilidade e cultura empreendedora. Projetos de caráter político-partidário, religioso ou que estejam em desacordo com as normas institucionais não serão contemplados.

Recursos disponíveis

O edital estabelece os limites orçamentários e os critérios para concessão de patrocínio, conforme previsto nas normas internas da instituição. Os valores e condições de apoio devem ser consultados diretamente no documento oficial, disponível no portal do Sebrae em Rondônia.

A definição do montante a ser concedido ocorre após análise técnica da proposta e está condicionada às diretrizes estratégicas e à disponibilidade orçamentária.

Os projetos aprovados deverão ser executados ainda em 2026 e cumprir integralmente as contrapartidas acordadas, garantindo retorno institucional e benefícios diretos ou indiretos aos pequenos negócios.

Como se inscrever

O processo de inscrição é totalmente online e deve ser realizado por meio do link: sebrae.ro/patrocinio2026.

É necessário preencher o formulário eletrônico e anexar toda a documentação exigida, incluindo os comprovantes de regularidade jurídica e fiscal. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: [email protected].

A chamada pública reforça o compromisso do Sebrae em Rondônia com o estímulo ao empreendedorismo e com o fortalecimento do ambiente de negócios no estado.