Governo de Rondôonia reforça imunização contra gripe, covid-19, HPV e dengue com foco nos grupos prioritários

Por Aurimar Lima

Publicada em 02/03/2026 às 10h49

O governo de Rondônia reforça, a partir de março, as estratégias de vacinação em todo o estado, com a ampliação das campanhas contra gripe, covid-19, HPV e dengue. A mobilização inclui públicos prioritários e ações contínuas nas unidades de saúde e escolas, com o objetivo de elevar as coberturas vacinais e reduzir casos de doenças imunopreveníveis.

A iniciativa é coordenada pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), em parceria com as coordenações municipais de imunização, e segue as diretrizes nacionais de imunização. Entre as medidas, está a intensificação da vacinação contra a influenza — cuja estratégia vigente de 2025 segue até 31 de julho — além da vacinação de rotina contra a covid-19 e da atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha o estado tem investido na ampliação do acesso às vacinas e no apoio aos municípios para garantir maior cobertura vacinal.

De acordo com o diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, a vacina contra a gripe contempla grupos prioritários como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, professores, povos indígenas, quilombolas e pessoas com comorbidades, entre outros públicos estratégicos.

Os gestores sanitários reforçam que a participação da população é essencial para o sucesso das campanhas e orientam que os cidadãos procurem a unidade básica de saúde mais próxima para verificar a situação vacinal e os grupos contemplados. A mobilização envolve técnicos da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), da Agevisa, das secretarias municipais de saúde e equipes da Atenção Primária, com ações ao longo de março em todo o território estadual.

O PLANEJAMENTO ESTADUAL TAMBÉM PREVÊ:

• Vacinação de rotina contra a covid-19 para crianças de 6 meses a 4 anos, gestantes e idosos;

• Vacinação escolar com atualização da caderneta de estudantes até 14 anos durante todo o ano letivo;

•Intensificação da vacinação contra o HPV para adolescentes de 15 a 19 anos, prorrogada até 31 de julho de 2026;

• Início da estratégia de vacinação contra a dengue para trabalhadores da Atenção Básica, começando por Porto Velho e expandindo aos demais municípios conforme o envio de doses a partir de 2 de março.