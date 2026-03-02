Deputado Jean Mendonça anuncia a liberação de 320 mil mudas de café para agricultura familiar

Por Carlos Henrique

Publicada em 02/03/2026 às 09h50

O deputado Jean Mendonça (PL) anunciou a liberação de 320 mil mudas de café clonal para fortalecer a agricultura familiar em diversos municípios de Rondônia, incluindo Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, São Felipe do Oeste, Parecis, Primavera de Rondônia e Ministro Andreazza. Em recente reunião com o diretor-presidente da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Luiz Cláudio Pereira Alves, Mendonça ressaltou a importância da destinação dessas mudas para apoiar agricultores que desejam iniciar o plantio ou renovar suas lavouras de café.

De acordo com o parlamentar, a agricultura é a base da economia do estado e a cafeicultura desempenha um papel fundamental na geração de emprego e renda para milhares de famílias que dependem dessa atividade. "Acredito na diversificação das práticas agrícolas como uma alternativa viável para aqueles que vivem exclusivamente da agricultura. A criação de peixes, gado de leite e o cultivo de verduras e outros alimentos, como inhame, batata-doce, arroz e feijão, são essenciais. O café, em especial, se destaca pela melhoria da qualidade da nossa bebida, o que contribui para a valorização do produto na hora da venda", afirmou Mendonça.

O presidente da Emater, Luiz Cláudio Pereira, que já ocupou cargos como secretário de Agricultura do estado e foi deputado estadual e federal, agradeceu ao deputado Jean Mendonça pelo apoio contínuo à agricultura rondoniense. Luiz Cláudio explicou que os escritórios regionais da Emater serão responsáveis pelo cadastro e capacitação dos agricultores que receberão as mudas de café. "A entrega dessas mudas será acompanhada de critérios técnicos para garantir que os agricultores tenham sucesso no plantio. Em no máximo três anos, essas mudas já estarão produzindo e contribuindo para a renda familiar", ressaltou.

O deputado Jean Mendonça reconheceu o trabalho do diretor-presidente da Emater, Luiz Cláudio, em prol dos agricultores e agricultoras de Rondônia. "Estamos acompanhando as iniciativas do governador Coronel Marcos Rocha em favor da agricultura rondoniense, e a Emater exerce um papel importante para que as ações e programas de governo cheguem até os produtores e suas famílias", concluiu Mendonça.