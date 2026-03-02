Biblioteca Municipal Francisco Meirelles completa 50 anos

Por Augusto Soares

Publicada em 02/03/2026 às 11h31

Símbolo vivo do conhecimento, da educação e da trajetória de muitos personagens reais, a Biblioteca Municipal Francisco Meirelles completou meio século de existência em 2025. Foi criada no dia 30 de dezembro de 1973 e inaugurada em 24 de janeiro de 1975.

Antônio Marlon frequenta a sala de informática para acessar os computadores e estudar para concurso público

Quem chega ao local já percebe que o ambiente é diferenciado e inspirador. Tudo ali remete a histórias e memórias: o silêncio, o cheiro dos livros, as longas prateleiras com títulos variados, o atendimento no balcão e pessoas concentradas na leitura, folheando páginas e fazendo anotações.

Um desses leitores é Antônio Marlon Neves, que há dois anos frequenta a sala de informática para acessar os computadores e estudar para concurso público. No espaço, realiza pesquisas e consulta apostilas relacionadas às áreas que pretende seguir. “Sempre que chego à recepção, sou recebido de forma muito cordial, com tranquilidade e satisfação. O atendimento é sempre atencioso, as pessoas são amigáveis”. Ele acrescenta que “o ambiente é calmo, sem o barulho do dia a dia, ideal para quem busca estudar”.

Promoção da cultura e história

Carlos Augusto disse que a biblioteca desempenha papel fundamental na promoção da cultura, da história e na preservação do acervo

Para o diretor administrativo, Carlos Augusto da Silva, a biblioteca desempenha papel fundamental na promoção da cultura, da história e na preservação do acervo. Entre os nomes que ajudaram a construir essa trajetória, ele destaca o trabalho de Glória Valadares, que dedicou mais de 25 anos à instituição.

Augusto assumiu o cargo em 2021 e, desde então, coordena um processo de revitalização, com pintura, restauração de mobiliário, modernização de equipamentos e fortalecimento de projetos de incentivo à leitura. “Em julho de 2022 alcançamos um marco significativo: emprestamos mais de 12 mil livros, um recorde na história da biblioteca. Também realizamos mais de 36 mil atendimentos e, por meio de nossos projetos, atendemos mais de 3 mil crianças da rede municipal”.

Atualmente, o acervo conta com cerca de 60 mil títulos, incluindo obras raras, organizados em salas temáticas e laboratórios de informática climatizados. Entre os livros históricos estão exemplares datados de 1882, 1829 e 1877, além de jornais que registram a história de Porto Velho, de Rondônia, da Região Norte e do Brasil.

Acervo conta com cerca de 60 mil títulos, incluindo obras raras

Centro especial de conhecimento

A biblioteca é frequentada por professores, pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação, alunos do ensino médio e da rede pública. O espaço também possui extensão na Praça CEU, na zona Leste, ampliando o acesso da população às atividades culturais e educativas. “Contamos com um acervo amplo, organizado e com equipe técnica preparada para atender a comunidade. A biblioteca tem papel relevante na história do município e do estado”, afirmou o diretor.

Guardiã da história

Ao longo de sua existência, a biblioteca consolidou-se como depositária da história local. Além dos livros, abriga aproximadamente 60 mil edições de jornais impressos, preservados e disponíveis para consulta pública.

Soraya Chediak desenvolve seu trabalho na biblioteca há quatro anos

O espaço oferece suporte a pesquisas, estudos, especializações e preparação para concursos. Em janeiro, por exemplo, o acervo foi utilizado por candidatos ao concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia. “A Biblioteca Municipal de Porto Velho é um centro cultural local e também referência para o estado”, afirmou Carlos Augusto.

Entre as obras recentes sobre a história regional está o livro “Entre Brancos e Originários - A ferrovia de Deus”, de Paulo Saldanha, que aborda a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a extração da borracha e as relações comerciais entre Brasil e Bolívia.

Há quatro anos, Soraya Chediak desenvolve seu trabalho na biblioteca. “Eu amo trabalhar aqui”, afirma. Ela destaca que o espaço vai além do empréstimo de livros. Tornou-se ambiente de convivência, aprendizado e transformação social.

Entre os projetos desenvolvidos estão ações de acolhimento e autocuidado para mulheres em situação de violência doméstica, Páscoa Solidária, Gincana Literária, Trilha Sensorial para pessoas com deficiência visual e o Clube Curumim, que incentiva crianças a escreverem e publicarem livros.

Biblioteca está localizada na Rua José de Patrocínio, nº 200, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h

Também são realizadas palestras, exposições sobre bairros de Porto Velho e eventos culturais, como a Cantata Natalina. “A biblioteca hoje é mais do que um lugar para estudar. Ela é memória, cultura e ação social”, afirmou Soraya.

Acervo raro

- Biblioteca Nacional, edição de 1888;

- Madame Bovary, edição de 1825;

- Dom Quixote de La Mancha, edição de 1877;

- História da Expansão Portuguesa no Brasil, edição de 1940, entre outros.

A Biblioteca Francisco Meirelles está localizada na Rua José de Patrocínio, nº 200, esquina com a Rua José Bonifácio, em frente à Catedral do Sagrado Coração de Jesus.

Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, sem intervalo para almoço, com equipes distribuídas nos períodos da manhã, tarde e noite.