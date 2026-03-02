“Acorda Brasil”: evento da Direita fracassou em Rondônia; Rocha deve indicar vice de Fúria; e Cruz agora é do Avante

Por Herbert Lins

As “águas de março” representam um período crítico para a infraestrutura urbana de grande parte das cidades brasileiras.

CARO LEITOR, as “águas de março” chegaram mais cedo, fechando o verão com chuvas intensas causadas pelo choque de frentes frias por conta do calor acumulado, resultando em enchentes urbanas devido à alta pluviosidade. Esse fenômeno é agravado nas cidades pela ocupação de áreas de risco, infraestrutura deficiente e impermeabilização do solo. Os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Ceará sempre são os mais afetados pela chegada das “águas de março”. A impermeabilização do solo e a infraestrutura deficiente para captar as águas pluviais causam inundações rápidas, alagamentos, deslizamento de terra e desmoronamento – especialmente em áreas de encostas, danos materiais, a exemplo de destruição de casas e veículos. Resumindo, as águas de março representam um período crítico para a infraestrutura urbana de grande parte das cidades brasileiras e sublinham a importância de um planejamento eficaz para minimizar seus impactos.

Infraestrutura

A infraestrutura urbana em muitas cidades brasileiras não está preparada para o volume de água trazido pelas chuvas de março, provocando grandes impactos ambientais, deixando um raio de destruição, aumentando o risco de doenças e afetando a vida das pessoas.

Bancar

A implantação de sistemas de drenagem eficazes nas cidades brasileiras requer uma grande soma de recursos públicos. As prefeituras não dispõem de dinheiro em caixa para bancar sozinhas as obras de micro e macro drenagem.

Destruição

As cidades de Ubá e Juiz de Fora foram atingidas pelas águas de março na virada do mês de fevereiro para março, causando alagações, desmoronamento e deslizamento, deixando um rastro de destruição de casas, carros, pessoas desabrigadas e ruas cobertas por lama.

Anunciou

No sábado, o presidente Lula (SP) esteve pessoalmente visitando as cidades mineiras atingidas pelas águas de março. Primeiramente, ele visitou Ubá e depois Juiz de Fora. Na oportunidade, Lula anunciou ações imediatas para mitigar os impactos causados às pessoas nas referidas cidades devido às fortes chuvas na virada de fevereiro para março.

Guerra I

A guerra protagonizada pelos EUA, Israel e o Irã, entra no seu terceiro dia nesta segunda-feira (02/03) após um ataque coordenado por Washington e Tel Aviv, que resultou na morte do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei. Inclusive, serviu para unir o país.

Guerra II

Em ofensiva ao ataque coordenado pelos EUA e Israel ao Irã, esse último lançou ofensivas contra bases militares estadunidenses instaladas no Oriente Médio, impactando diretamente 11 países. Nas próximas colunas traremos análises mais profundas desse conflito mundial que pode levar a uma Terceira Guerra Mundial.

Manifestações I

As manifestações bolsonaristas “Acorda Brasil” realizadas ontem (1°/3) pelo Brasil não contaram com o público esperado. Em muitas cidades, o evento flopou, a exemplo de Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Velho.

Manifestações II

Em São Paulo, o monitor do Debate Político do Cebrap, em parceria com a ONG More in Common, apontou 20,4 mil pessoas presentes nas manifestações bolsonaristas “Acorda Brasil”, enquanto outra contagem publicada pelo jornal eletrônico Poder360 estimou 22,8 mil.

Discurso

Na Avenida Paulista, em São Paulo, o “Acorda Brasil” contou com a presença de lideranças do bolsonarismo de diversos recantos do país. O pré-candidato a presidente, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), se fez presente e projetou o seu discurso eleitoral que deverá imprimir na campanha à Presidência da República.

Palavras

Analisei o discurso de várias lideranças bolsonaristas nas manifestações do “Acorda Brasil” presentes em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. Os discursos proferidos trazem muitas palavras de ordem e frases de efeitos contra o presidente Lula (PT-SP) e o STF, mas poucas palavras para falar da educação, saúde, agricultura, economia, moradia, segurança pública e o combate à corrupção.

Transforma

O discurso ideológico e a pauta de costume melhoram em que a vida das pessoas? Acaba com a fome? Faz com que as pessoas deixem de pagar aluguel? Transforma a vida de quem paga aluguel? Reduz ou elimina as tarifas públicas de água, energia, gás de cozinha e transporte coletivo? Combate à corrupção?

Recado

Palavra gera palavras e o discurso ideológico, com o tempo, perde o volume para sustentar a tese de que existe um “país nas ruas” prestes a virar o jogo. O recado para 2026 foi dado ontem (1°/3) aos líderes da direita e extrema-direita. O povo precisa de densidade real para resolver seus problemas, não de frases de efeito ou palavras de ordem para servir de lacração nas redes sociais.

Viralizou

Falando em lacração, viralizou nas redes sociais uma foto com as lideranças bolsonaristas rondonienses presentes nas manifestações do “Acorda Brasil” na Avenida Paulista. Os senadores Marcos Rogério (PL) e Jaime Bagattoli (PL) estavam ladeados do pré-candidato a senador Bruno do Bolsonaro (PL) e dos deputados federais Coronel Chrisóstomo (PL) e Fernando Máximo (Republicanos).

Negou

Em conversa com a coluna, o deputado federal Fernando Máximo (Republicanos) negou que tenha feito qualquer imposição para implodir a candidatura ao Senado do vice-presidente estadual do PL, agropecuarista Bruno do Bolsonaro (PL). Máximo disse que o grupo do PL em Rondônia segue unido para vencer as eleições de outubro próximo.

Aliança

O final de semana foi marcado por especulações em torno da possível aliança entre o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), e o senador Marcos Rogério (PL) - ambos pré-candidatos a governador. Rogério precisa dos votos da capital para vencer o pleito eleitoral e, aliançado com Hildon como candidato a vice-governador, a chapa pode vencer no primeiro turno.

Defendem

Contudo, existem lideranças da federação União Progressista e do partido Republicanos que defendem o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), como candidato a governador e o prefeito de Vilhena, delegado Flori (Podemos), como candidato a vice-governador. Neste caso, uma chapa formada por um promotor de justiça e um delegado de polícia federal.

Apresentado

O prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), segue como pré-candidato a governador apoiado pelo governador Coronel Marcos Rocha (PSD). O candidato a vice-governador para compor a chapa encabeçada por Fúria deverá ser apresentado na convenção do partido em agosto próximo por indicação de Rocha, por sua vez, um nome da capital.

Audiência

Acontece na tarde de hoje (1°/03), a partir das 14h, audiência pública na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO) para debater os impactos da privatização da BR 364 no estado de Rondônia. A proposição é do deputado estadual Alan Queiroz (PSDB), e o evento será no plenário “Deputada Lúcia Tereza dos Santos”.

Vídeo

Viralizou no final de semana um vídeo com superprodução atacando a reputação dos gestores de comunicação do Governo de Rondônia, Assembleia Legislativa e Prefeitura de Porto Velho. Especula-se no vídeo também o envolvimento do deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD).

Surpreso

Em conversa com a coluna, o deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD) se demonstrou surpreso com as acusações envolvendo seu nome e vai tomar as devidas providências no âmbito policial e judicial. Ribeiro disse que a sua pauta é segurança pública e erraram o alvo.

Repudiaram

Os secretários de comunicação da Assembleia Legislativa e do governo de Rondônia, Alessandro Lubiana e Renan Fernandes, respectivamente, repudiaram o vídeo e também afirmaram que tomarão as devidas providências no âmbito policial e judicial. Tenho Renan e Lubiana como pessoas íntegras até que me provem o contrário.

Provas

O vídeo é fruto da guerra da verba publicitária do Governo de Rondônia, Assembleia Legislativa e Prefeitura de Porto Velho. Por sua vez, os autores do vídeo precisam ser identificados para apresentarem as provas relacionadas às graves acusações contra Alessandro Lubiana, Renan Fernandes, deputado Ribeiro do Sinpol e gestores de comunicação da Prefeitura de Porto Velho.

Avante

Na noite de sábado (28), o partido Avante reuniu pela primeira vez os pré-candidatos da nominata de deputados estaduais. O partido ganhou maior protagonismo com a união do ex-deputado estadual Jair Montes (Avante) e com a chegada do deputado estadual Marcelo Cruz (ex-PRTB). A nominata promete buscar quatro cadeiras na Assembleia Legislativa de Rondônia.

Mudança

Confirmado, o consórcio EcoPVH, responsável pela coleta de lixo em Porto Velho, sofreu mudanças na sua cota societária. A empresa Suma Brasil sai de cena e entra a empresa Marquise no seu lugar. Assim, permanece a empresa Amazonfort de gente da nossa terra, associada à empresa Marquise de grande atuação nacional.

Nomes

Os vereadores da capital, Dr. Gilber (PL), Devanildo Santana (PRD), Jeovane Ibiza (Agir), Marcos Combate (Agir) e Gedeão Negreiros (PSDB), estão com nomes colocados para conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO). A eleição deste ano ganha para deputado estadual quem menos errar na corrida eleitoral e no fechamento de campanha.

Sério

Falando sério, com as mudanças climáticas, os eventos extremos de precipitação estão se tornando mais frequentes em escala global. Em face disso, exige-se que as cidades se planejem para melhorar a infraestrutura de micro e macro drenagem no intuito de minimizar os impactos negativos urbanos causados pelas chuvas.