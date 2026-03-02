“P*, toma... povo chato”, diz Xuxa ao defender genro após ataques nas redes

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/03/2026 às 11h16

A apresentadora Xuxa Meneghel se manifestou publicamente após seu genro, o cantor João Lucas, relatar ter sido alvo de comentários homofóbicos nas redes sociais. A declaração foi publicada nos comentários de um vídeo compartilhado pelo artista em seu perfil no Instagram.

João Lucas, que é casado com Sasha Meneghel, expôs mensagens ofensivas que recebeu, com ataques direcionados à sua masculinidade. Entre os comentários divulgados estavam frases como: "Essa coca é fanta"; "Por que não sai do armário?"; "Só troca de calcinha"; e "Esse aí morde a fronha".

Após a repercussão, Xuxa escreveu: “P*, toma... povo chato (parabéns)”, demonstrando apoio ao genro diante das críticas. A publicação repercutiu entre seguidores, que também se manifestaram em solidariedade ao cantor.

Sasha e João Lucas oficializaram a união em 2021, em uma cerimônia reservada a familiares e amigos próximos. Desde então, o casal mantém presença ativa nas redes sociais, compartilhando momentos da rotina e projetos profissionais.