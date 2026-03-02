Ivete Sangalo enfrenta cirurgia de quase 7 horas para corrigir fratura no maxilar

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/03/2026 às 11h20

Horas depois de subir ao palco na capital paulista, Ivete Sangalo foi encaminhada para um procedimento cirúrgico no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A operação ocorreu na manhã de domingo (1º) e teve duração aproximada de sete horas.

De acordo com informações publicadas pelo portal Metrópoles, a intervenção foi necessária para tratar uma lesão na região do maxilar. A artista havia cumprido agenda de show na noite anterior, no Ginásio do Ibirapuera, antes de dar entrada na unidade hospitalar. O procedimento foi conduzido por profissional especializado em cirurgia com atuação na área bucomaxilofacial e transcorreu sem registro de complicações.

A equipe da cantora informou que atualizações sobre o quadro clínico serão divulgadas nos perfis oficiais de Ivete quando houver posicionamento da própria artista.

Episódio anterior em Salvador

A cirurgia ocorre dias após Ivete ter sido hospitalizada na Bahia, depois de um desmaio em casa. Na ocasião, ela relatou ter sofrido um corte na região do supercílio ao cair. “Tive um pequeno corte no supercílio, mas quero garantir que está tudo bem. Já estou aqui no hospital, bem assistida”, afirmou à época.

Posteriormente, a cantora explicou que o desmaio estaria ligado a um quadro de desidratação associado a uma predisposição à síndrome vasovagal. “A gente tem um nervo vagal que chama, que fica aqui atrás da cabeça, e que tem um vago vagal, que são esses desmaios, né? E, no meu caso, por conta da desidratação que eu tive, em função da superdiarreia. […] Mas que tem essa coisa do vago vagal que eu tenho essa predisposição”, relatou.