“O amor não acaba, ele apenas se transforma”, diz Diogo Nogueira ao homenagear Paolla Oliveira

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/03/2026 às 11h11

A estreia do espetáculo “Infinito Samba”, no último domingo (1º), no Vivo Rio, na capital fluminense, foi marcada por uma declaração pública de Diogo Nogueira à ex-companheira Paolla Oliveira. Antes de interpretar a música “Flor de Caña”, composta durante o relacionamento com a atriz, o artista falou sobre o sentimento que permanece após o fim da relação.

“Eu escrevi uma canção quando estava começando uma grande história de amor na minha vida. Eu não poderia deixar de fazer sem homenagear essa grande mulher, que é a Paolla Oliveira”, afirmou o cantor diante da plateia. Em outro momento, declarou: “O amor não acaba, ele apenas se transforma”. A apresentação foi acompanhada por imagens do casal exibidas no telão, enquanto o público reagia com aplausos e gritos.

O relacionamento chegou ao fim em dezembro de 2025, após cinco anos. Durante o Carnaval 2026, Paolla comentou publicamente sobre a separação e destacou que o vínculo afetivo permanece, apesar do término. “A gente separou o casal, mas eu sou louca pelo Diogo, ele pela família dele, ele pela minha. Então, quando o relacionamento é bom, ele deixa laços. A gente tem isso, não para uma volta, como as pessoas falam, mas para continuar e se manter firme entre a gente”, declarou na ocasião.

A atriz também rebateu especulações que circularam nas redes sociais após o anúncio do rompimento. “Em dois minutos, eu fui corna, traída não sei quantas vezes, fiz uma lipo no periquito, não sei de que maneira apareceu isso. Teve negócio de briga, de disputa… É uma confusão tão grande que, na hora que penso em responder uma coisa, aparece outra”, disse, ao comentar os rumores envolvendo o fim da relação.