Vacina contra Mpox é ofertada de forma estratégica no SUS para grupos com maior risco de exposição

Por Aurimar LIma

Publicada em 02/03/2026 às 11h16

A vacina contra Mpox está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) para públicos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. O imunizante não integra o calendário de rotina e é aplicado de forma estratégica para pessoas com maior risco de exposição ou de evolução para formas mais graves da doença.

A estratégia segue diretrizes do Ministério da Saúde e é executada pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa). O objetivo é proteger grupos vulneráveis, reduzir a transmissão do vírus e fortalecer a resposta do sistema de saúde diante de casos suspeitos e confirmados.

O governo de Rondônia mantém a rede de vigilância e imunização preparada para executar a estratégia nacional, com organização dos fluxos de atendimento e monitoramento permanente do cenário epidemiológico no estado.

QUEM PODE SE VACINAR

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina pode ser indicada como profilaxia pós-exposição (PEP) para pessoas que tiveram contato direto com caso confirmado de Mpox, especialmente em situações de contato íntimo, domiciliar ou ocupacional sem uso adequado de equipamentos de proteção. Também pode ser utilizada como profilaxia pré-exposição (PrEP) para grupos com maior risco epidemiológico, como:

* profissionais de saúde que atuam diretamente com casos suspeitos ou confirmados;

* trabalhadores de laboratório que manipulam Orthopoxvirus;

* pessoas vivendo com HIV com imunossupressão significativa, mediante avaliação clínica;

* pessoas inseridas em contextos de maior vulnerabilidade à exposição.

ESTRATÉGIA SELETIVA

O Ministério da Saúde reforça que não há indicação de vacinação em massa para a população geral. A oferta é seletiva e depende da avaliação do risco epidemiológico, além da disponibilidade de doses enviadas aos estados.

A Agevisa destaca que a população deve buscar orientação nas unidades de saúde em caso de exposição ao vírus ou surgimento de sintomas suspeitos. Participam da estratégia de vacinação o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da saúde (Sesau), a Agevisa e as secretarias municipais de saúde, responsáveis pela operacionalização nas unidades definidas.

PRINCIPAIS MEDIDAS DE PREVENÇÃO (MPOX):

Higienização: Lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel, especialmente após tocar em pessoas doentes, suas roupas ou superfícies.

Isolamento: Pessoas com a doença devem se isolar imediatamente até a cicatrização total das lesões (cascas caírem e nova pele surgir).

Não compartilhar objetos: Não utilizar roupas, toalhas, lençóis, talheres ou copos de pessoas com suspeita da doença.

Uso de máscaras: Utilizar máscara de proteção cobrindo nariz e boca ao se aproximar de doentes.

Limpeza: Higienizar superfícies e objetos contaminados com produtos de limpeza domésticos.

Evitar contato direto: Evitar beijos, abraços, relações sexuais e contato pele a pele com pessoas suspeitas ou confirmadas com a doença.

Vacinação: Disponível no SUS para grupos prioritários, não para o público geral, visando reduzir o risco de infecção em pessoas mais vulneráveis.