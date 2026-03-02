Porto Velho estrutura calendário anual de turismo, esporte e lazer; coletiva marcou a organização da rotina da cidade ao longo do ano

Por Leandro Morais

O auditório do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré recebeu, na última quinta-feira (26), a apresentação do calendário anual da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel). Mais do que uma relação de datas, a coletiva marcou a organização da rotina da cidade ao longo do ano.

A proposta é simples: quando há planejamento, a cidade se antecipa. Comerciantes se preparam, trabalhadores informais investem com mais segurança e a população passa a saber quando encontrará movimento nos espaços públicos. A programação deixa de ser ocasional e passa a integrar o cotidiano urbano.

“Com o calendário organizado, quem trabalha consegue se preparar e quem quer aproveitar a cidade sabe que terá programação o ano inteiro” disse o secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior.

A estrutura reúne esporte e lazer como políticas contínuas. Competições como Copa Madeirão, Jogos Escolares Municipais, Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR), corridas temáticas e festivais esportivos coexistem com programas permanentes como Construindo Campeões, Viva Mais, Sempre em Movimento e atividades comunitárias nos bairros e distritos. O objetivo é manter ginásios, praças e centros esportivos em uso regular, fortalecendo a convivência social e a qualidade de vida.

A cidade passa a trabalhar o turismo de eventos como indutor de economia. Programações como Páscoa no Parque, Arraiá da Prefs, aniversário de Porto Velho e atividades culturais no Complexo Madeira-Mamoré e na beira-rio garantem fluxo contínuo de pessoas, gerando demanda para comércio, alimentação, transporte e serviços.

O calendário também valoriza as vocações naturais da capital. Porto Velho se destaca nacionalmente pela pesca esportiva e pela observação de aves (birdwatching), modalidades que atraem visitantes durante todo o ano. Para fortalecer essa identidade, a agenda inclui encontros de pesca, Bike Tour e Walking Tour histórico, conectando natureza, história e experiência urbana.

Entre as novidades está a reformulação do projeto Uma Noite no Museu, que neste ano terá edições ampliadas e deve transformar o complexo histórico no maior museu a céu aberto já realizado na capital. A iniciativa amplia a visitação noturna e fortalece o patrimônio cultural como atrativo turístico permanente.

Outro destaque é o programa “PVH Sua Estação é Aqui”, um mapa turístico detalhado que orienta moradores e visitantes sobre rotas e circuitos da cidade, incluindo balneários, turismo histórico e experiências ribeirinhas. A proposta é facilitar a permanência do visitante e estimular a descoberta contínua de Porto Velho.

Com a programação distribuída ao longo dos meses, a cidade reduz períodos de baixa atividade e mantém seus espaços ocupados. O resultado esperado é movimento constante, com mais pessoas nas ruas, mais trabalho e maior circulação econômica.

Ao organizar sua agenda, Porto Velho organiza a própria dinâmica urbana e transforma planejamento público em presença cotidiana e oportunidade para a população.