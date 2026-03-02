SEMMA realiza ação de recuperação de APP em parceria com clubes de desbravadores

Por Assessoria

Publicada em 02/03/2026 às 11h25

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), realizou no domingo, 1º de março, uma importante ação de recuperação de Área de Preservação Permanente (APP), reforçando o compromisso do município com a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável.

A iniciativa contou com a parceria dos clubes de desbravadores Mensageiros do Advento, do bairro Bela Vista, e Cavaleiros da Fé, do bairro Jardim das Oliveiras. Durante a mobilização, foram plantadas 80 mudas de espécies nativas, fundamentais para a recomposição da mata ciliar e para a proteção dos recursos hídricos.

As espécies plantadas contribuem diretamente para a estabilidade do solo, prevenção de erosões, melhoria da qualidade da água e manutenção da biodiversidade. A área de APP recuperada foi adotada pelos clubes participantes, que assumem o compromisso de acompanhar, cuidar e zelar pelo espaço, fortalecendo o senso de responsabilidade ambiental e cidadania entre crianças e adolescentes envolvidos no projeto.

As Áreas de Preservação Permanente são protegidas por legislação ambiental e desempenham papel essencial no equilíbrio ecológico, especialmente na proteção de nascentes e cursos d’água. A recuperação dessas áreas é uma medida estratégica para prevenir enchentes, reduzir impactos ambientais e garantir qualidade de vida à população.

A SEMMA reforça que empresas, clubes, associações e demais instituições interessadas também podem participar do programa de adoção de APPs. Para isso, basta entrar em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e manifestar interesse em contribuir com a preservação ambiental do município.

A ação integra o cronograma contínuo de recuperação e monitoramento das áreas ambientais de Pimenta Bueno, consolidando parcerias que fortalecem a proteção do patrimônio natural da cidade.