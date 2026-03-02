Multas através de radares começaram a ser aplicadas ontem, em Vilhena

Por Folha do Sul

Publicada em 02/03/2026 às 10h55

Mesmo com um mês a mais de tolerância, alguns motoristas de Vilhena não aprenderam a lição e seguem cometendo infrações de trânsito na cidade. A fiscalização eletrônica foi retomada ontem.

Para dar mais tempo aos condutores antes de começar a penalizá-los, a Secretaria Municipal de Trânsito “anulou”, no mês passado, mais de 15 mil multas aplicadas pelo sistema de radares recém-instalados em diversas vias públicas (ENTENDA AQUI).

No primeiro dia em vigor, após a retomada do serviço, os radares registram ontem, 695 irregularidades cometidas por motociclistas e motoristas, a maioria delas referentes a excesso de velocidade, flagradas pelos equipamentos eletrônicos. Foram 464 multas por excesso de velocidade; e 231 por evasão de sinal vermelho.

A partir de ontem, não haverá mais “perdão” para quem for multado. Os débitos referentes à correria e outras manobras ilegais nas ruas de Vilhena serão anotados pela placa dos veículos. Os valores chegarão às casas dos condutores nos próximos dias, mas quem tem “CNH Digital” receberá a notificação em até 24 horas.