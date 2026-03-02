Deputado Luizinho Goebel indica construção de salas e auditório para Escola Gomes Carneiro, em Costa Marques

Por Assessoria

Publicada em 02/03/2026 às 09h48

O deputado estadual Luizinho Goebel apresentou indicação ao Poder Executivo solicitando, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos de Rondônia (Seosp), a construção de duas salas de aula e um auditório na Escola Gomes Carneiro, no município de Costa Marques.

A proposta foi formalizada no Plenário das Deliberações no dia 11 de fevereiro de 2026, conforme previsto no Regimento Interno da Assembleia Legislativa.

De acordo com o documento apresentado, a solicitação tem como objetivo ampliar a estrutura física da unidade de ensino, garantindo melhores condições para alunos e professores.

A construção de duas novas salas de aula permitirá a reorganização das turmas e poderá contribuir para a redução de superlotação, além de oferecer ambiente mais adequado às atividades pedagógicas.

Já o auditório deverá atender a eventos escolares, reuniões, apresentações e demais atividades institucionais.

Na justificativa, o parlamentar aponta que o investimento em infraestrutura educacional é medida voltada à melhoria das condições de ensino e aprendizagem, além de assegurar estrutura adequada à comunidade escolar do município.

A indicação foi protocolada para análise do Poder Executivo estadual, responsável por avaliar a viabilidade da execução da obra por meio da Seosp.