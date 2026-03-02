Galvão Bueno leva torta na cara e viraliza em programa do SBT

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/03/2026 às 11h07

A cena inusitada de Galvão Bueno levando uma torta no rosto virou um dos assuntos mais comentados deste domingo (1º). O narrador participou do quadro “Passa ou Repassa”, exibido dentro do Domingo Legal, e acabou atingido após não conseguir responder uma pergunta dentro do tempo estipulado.

O momento aconteceu durante a atração comandada por Celso Portiolli, quando o jornalista Mauro Naves aplicou a tradicional “torta na cara” no colega. Apesar da brincadeira, o time amarelo — formado por Galvão, Tiago Leifert, Mauro Beting e Nadine Basttos — saiu vencedor da disputa. Já a equipe azul contou com Alexandre Pato, Marcelo Marrom, Renata Saporito e o próprio Mauro Naves.

A participação do narrador gerou ampla repercussão nas redes sociais. Internautas compartilharam trechos do programa e reagiram com surpresa ao ver o locutor, conhecido por sua trajetória no jornalismo esportivo, em um quadro de humor popular. Comentários destacaram o caráter inusitado da cena e classificaram o momento como “inesperado” e “divertido”.

Durante o programa, Galvão também comentou sua relação com o SBT e relembrou episódios do passado envolvendo o Troféu Imprensa. Ele afirmou que possui premiações entregues por Silvio Santos, mas mencionou que outras ficaram pendentes após decisão da antiga emissora onde trabalhava. “Tenho os Troféus Imprensa recebido dele. E tenho um monte que ficaram me devendo depois que a Globo fez a bobagem de vir receber aqui”, declarou. Em seguida, completou: “Mas a gente está acertando para vir receber. Mas eu sempre falo: que prazer de estar na casa de Silvio Santos, o maior comunicador da história da televisão brasileira. E que vai continuar, ninguém vai superar”.

Galvão encerrou sua trajetória na TV Globo em dezembro de 2024. No ano seguinte, apresentou o programa “Galvão e Amigos” na Band. Agora, no SBT, ele está confirmado para narrar a Copa do Mundo de 2026 e comandar o novo projeto “Galvão FC”, que contará novamente com a presença de Mauro Naves, desligado da Globo em 2019 e com passagens por canais como Fox Sports e ESPN.