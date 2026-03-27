Cortina de fumaça alimenta falsas esperanças ao vice-governador; Mariana de volta ao Republicanos; e Rogério pode enfrentar Hildon ou Fúria no 2º turno

Por Herbert Lins

Publicada em 27/03/2026 às 09h50

A soberba, arrogância e o orgulho no jogo do poder precedem a queda do líder

CARO LEITOR, “a soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda” é um provérbio bíblico alertando que o orgulho excessivo, a soberba e a arrogância cegam as pessoas, em especial, os detentores de espaços de poder e de tomada de decisões. Neste caso, levando-as a cometer erros ao deixar de enxergar e reconhecer as vulnerabilidades que levam à ruína. Para Nicolau Maquiavel, autor do livro O Príncipe, a soberba, arrogância e o orgulho no sentido prático, levam à ruína porque se tornam atalhos para o fracasso. No jogo do poder, Maquiavel associa a soberba, arrogância e o orgulho excessivo à cegueira estratégica, onde a crença na própria infalibilidade faz com que o indivíduo subestime riscos, adversários e inimigos. Além disso, despreza detalhes. Em resumo, para Maquiavel, a personalidade do líder marcada pela soberba, arrogância e orgulho desmedido é um erro fatal e estratégico no jogo do poder porque não erra por falta de inteligência, erra porque para de aprender. E quem para de aprender começa a cair. Assim, a queda se torna apenas questão de tempo.

Soberba

Para Maquiavel, a soberba não é apenas um defeito moral, mas também um veneno político, psicológico e estratégico no jogo do poder. Neste caso, a soberba se manifesta no indivíduo como desobediência às regras da lei e do convívio em sociedade e o desconecta da realidade.

Arrogância

A arrogância é descrita por Maquiavel como sendo um “disfarce” ou uma “máscara” que esconde a fraqueza de personalidade de quem não reconhece erros. O indivíduo arrogante até escuta, mas não avalia a realidade com precisão, resultando na perda de respeito e poder porque confunde autoridade com autoritarismo.

Orgulhoso

O orgulhoso confia demais em si mesmo e observa de menos, fala demais e escuta de menos, promete e não entrega. O seu excesso de confiança, teimosia e superioridade manifesta dificuldades em admitir erros, pedir desculpas ou aceitar ajuda. É o fim de qualquer liderança.

Síntese

Em síntese, o soberbo cria uma bolha onde ele acredita ser invencível, infalível e indiscutível, é justamente nesse acreditar que ele se torna vulnerável. Na visão maquiavélica, a arrogância é o início do fim de qualquer liderança.

Subestimar

No jogo do poder, não se ignora a prudência e os conselhos. O líder não deve subestimar a inteligência de ninguém, não se colocar acima das leis espirituais e dos homens. A posição de poder não está imune à lei do retorno e de suas consequências.

Consciência

Para Maquiavel, governar ou simplesmente viver exige uma consciência dolorosa: o mundo não se dobra ao ego pessoal. A realidade é maior do que qualquer indivíduo. O poder favorece o ousado, mas destrói o soberbo, o arrogante e o orgulhoso.

Ensina

Falando em poder, o pensador clássico Max Weber ensina que existem três tipos de poder: o poder ideológico, o poder econômico e o poder político. Essa é a sequência definida por ele. Contudo, quando um líder político acredita que nada pode derrubá-lo, ele mesmo cava sua própria sepultura política porque se considera superior a todos.

Apodrece

O poder ideológico, econômico e político exige frieza, autoconsciência, inteligência emocional, observação, informação e controle do ego. Um líder sábio não se embriaga com o poder, não acredita nas lisonjas e não se ilude com o próprio reflexo no espelho. Não importa qual, mas quem se embriaga com o poder, não evolui, apodrece.

Evoluir

Falando em evoluir, o pré-candidato a governador, senador Marcos Rogério (PL), esteve ontem (27) reunido em Vilhena com os prefeitos dos municípios que formam o Cone Sul de Rondônia. Na reunião, Rogério recebeu o apoio dos sete prefeitos em bloco, resultado de Rogério que voltou às suas origens.

Origem

Nas eleições para governador de 2022, o senador Marcos Rogério (PL) saiu com a imagem de soberbo, arrogante e pedante. Contudo, o vídeo exibido pela equipe de Marketing Político e Eleitoral no Encontro Estadual do PL em Ji-Paraná em meados desse mês emocionou, desconcertou e arrancou lágrimas de Rogério porque ele conseguiu voltar a enxergar as suas origens.

Impactado

Voltar às origens não é um movimento falso do senador Marcos Rogério (PL). Pelo contrário, observei de forma presente um homem impactado pelas imagens, ficando paralisado e com movimentos secos no pescoço. Visivelmente emocionado, ele voltou às raízes da sua essência.

Reconectar

A volta às raízes e à sua essência está permitindo ao senador Marcos Rogério (PL), na disputa ao governo no pleito eleitoral deste ano, se reconectar com a sua capacidade de diálogo, o seu maior trunfo político que o fez chegar à Câmara Municipal de Ji-Paraná, à Câmara dos Deputados e ao Senado.

Preferência

O senador Marcos Rogério (PL), caso não ganhe no primeiro turno a disputa pelo Governo de Rondônia, deverá disputar o segundo turno com os possíveis candidatos ao governo, ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (União) e o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD). Hildon e Fúria deverão mostrar o que fizeram como gestores municipais para ganhar a preferência do eleitor.

Definir

Falando em disputar, o senador Confúcio Moura (MDB) se reúne na manhã de hoje (27) com os membros do Diretório Estadual do MDB em Porto Velho para definir as estratégias finais da legenda para a última semana de filiações e finalização das nominatas de deputado federal e estadual. O desafio é não deixar o partido sem representação política em Rondônia como no passado.

Desafio

O maior desafio do senador Confúcio Moura (MDB) é definir os rumos para buscar a sua reeleição. Existem apostas de que ele desista de concorrer à reeleição para cuidar da saúde da esposa e não colocar em risco o patrimônio pessoal acumulado durante toda sua vida de trabalho como médico e político. Confúcio sabe que o jogo deixou de ser idealista e passou a ser financeiro nas campanhas eleitorais em Rondônia.

Desistência

O empresário e advogado Rafael Claros deverá anunciar a sua desistência de lançar o seu nome na disputa ao governo de Rondônia na reunião de hoje (27) na sede do MDB em Porto Velho. Claros deverá compor a nominata de deputado estadual da legenda devido à possibilidade de conquistar uma cadeira na ALERO com apenas oito mil votos.

Arrancou

Falando em nominata, no primeiro movimento que fez, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes (Podemos), arrancou a deputada federal Cristiane Lopes do União Brasil e retomou o passe do deputado federal Rafael Fera para o Podemos. Neste caso, a nominata de deputado federal do União Brasil pode apenas eleger um único deputado federal e o Podemos volta ao jogo.

Cadeira

A nominata de deputado federal do Podemos, com a permanência do deputado federal Rafael Fera e com a chegada da deputada Cristiane Lopes, deve manter a cadeira na Câmara dos Deputados. Já os demais candidatos, a exemplo de Jaime Gazola, deverão servir de escadinha no jogo eleitoral.

Solução

O presidente estadual do União Brasil, Júnior Gonçalves, e o deputado federal Maurício Carvalho (União), deverão recorrer a uma solução caseira para salvar a nominata de deputado federal da legenda ao convencer a deputada federal Silvia Cristina (PP) a desistir de concorrer ao Senado e descer para concorrer à reeleição. Silvia seria a puxadora de votos da Federação União Progressista (UP).

Reapareceu

A ex-deputada federal Mariana Carvalho - atualmente filiada no União Brasil – deverá retornar ao Republicanos para concorrer ao Senado nas eleições deste ano. Mariana reapareceu em evento promovido por ela e pelo deputado Maurício Carvalho (União) com lideranças de sua base eleitoral na capital e no interior. O ex-prefeito Hildon Chaves também se fez presente, lideranças o carregaram no ombro.

Dificuldades

Contudo, o Republicanos sofre das mesmas dificuldades dos demais partidos para encontrar nomes competitivos para formar a nominata de deputado federal. A legenda talvez não entregue a cláusula de barreira, quem dirá um deputado federal ao Diretório Executivo Nacional da legenda.

Convite I

Falando em encontrar nomes, o advogado previdenciarista de Nova Mamoré, Welison Nunes, recebeu convite do deputado Maurício Carvalho (União) para disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados pelo Republicanos. Welison também recebeu o mesmo convite do ex-deputado estadual Jair Montes para concorrer novamente pelo Avante a um mandato de deputado federal.

Convite II

Falando em convite, a advogada e presidente da FACER, empresária e advogada de Rolim de Moura, Kelly Naahmara, recebeu convite do prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, para se filiar ao Podemos e concorrer a uma cadeira na Câmara dos Deputados. Kelly é casada com o Coronel Meireles, atual ouvidor do Estado, e preside o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Rondônia.

Exoneração

Ontem (26), o Diário Oficial, em edição suplementar, trouxe a exoneração de Francisco Holanda Iananes de Oliveira, mais conhecido como Chico Holanda, do cargo de secretário adjunto da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) do Governo de Rondônia. Chico foi pego de surpresa.

Expõe

A exoneração de Chico Holanda de adjunto da SECOM revela mais do que uma simples troca administrativa, expõe um cenário de desgaste interno e divergências estratégicas da comunicação institucional. Chico se queixava da falta de autonomia dentro da Secom, exclusão de discussões importantes e participação nas decisões estratégicas da pasta.

Atritos

Entre as divergências de Chico Holanda com o titular da pasta da Secretaria de Estado de Comunicação (SECOM), Renan Fernandes, estão projetos recentes de comunicação institucional, a exemplo do “Eucatur Door” e “Appdoor”. Chico defendia maior valorização da imprensa local como sites, TVs e rádios.

Demonstra

No lugar de Chico Holanda, assume como secretário-adjunto da Secretaria de Estado da Comunicação (SECOM), o jovem Wilton Junior Barros Medeiros. Wilton é apontado por jornalistas como amigo pessoal do titular da pasta, Renan Fernandes. O movimento na SECOM demonstra que o governador Coronel Marcos Rocha (PSD) não deixa o cargo.

Movimentos

A filiação do Diretor-Geral do DETRAN/RO, Sandro Rocha, ao Avante não passa de uma cortina de fumaça para alimentar falsas esperanças ao vice-governador Sérgio Gonçalves (União) que assumirá o governo. Volto atrás dos meus prognósticos e reafirmo: o governador Coronel Marcos Rocha (PSD) não deixa o cargo mediante os últimos movimentos no Diário Oficial.

Sério

Falando sério, com base nos pensamentos de Nicolau Maquiavel, a reflexão de hoje sobre a soberba, o orgulho e a arrogância, é uma lembrança para quem carrega o excesso de confiança excessiva, sem demonstrar humildade em reconhecer a capacidade e os feitos do próximo. Esse indivíduo soberbo, arrogante e orgulhoso prepara o caminho para o fracasso.