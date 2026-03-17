Copa Madeirão abre inscrições para basquete, vôlei, judô e karatê

Por Leandro Morais

Publicada em 17/03/2026 às 08h37

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), abriu as inscrições para mais uma edição da Copa Madeirão, competição que promete movimentar o cenário esportivo da capital com disputas nas modalidades basquete, vôlei, judô e karatê.

As inscrições começam hoje, dia 16 de março, e seguem abertas até o dia 31 de março, com vagas limitadas. A competição é voltada para a categoria adulto, com participação de atletas a partir dos 16 anos.

Os interessados podem realizar a inscrição de duas formas: pelo WhatsApp, através do número (69) 99943-0827, ou presencialmente na Vila Olímpica Chiquilito Erse, localizada na Avenida Amazonas, nº 6363, bairro Cuniã, zona Leste de Porto Velho.

A iniciativa faz parte das ações da Semtel para fortalecer o calendário esportivo do município, incentivar a prática de atividades físicas e ampliar as oportunidades de participação da comunidade em competições esportivas.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Paulo Moraes Jr., a Copa Madeirão é uma oportunidade de valorizar os atletas locais e estimular ainda mais a prática esportiva na capital.

“A Copa Madeirão é uma iniciativa que incentiva a prática esportiva e cria oportunidades para que atletas da nossa cidade possam competir, se desenvolver e viver o esporte de forma saudável. Nosso objetivo é ampliar cada vez mais esses espaços de participação para a população”, destacou o secretário.

A expectativa é reunir atletas e equipes de diferentes regiões da capital, promovendo integração, espírito esportivo e fortalecendo ainda mais o esporte em Porto Velho.