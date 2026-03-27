Com gols de Tchalles e Luan Viana, Gazin Porto Velho vence o Remo na estreia da Copa Norte

Por FFER

Publicada em 27/03/2026 às 08h47

O Gazin Porto Velho derrotou o Remo por 2 a 1 na noite desta nesta quinta-feira, no Aluízio Ferrera, em jogo válido pela primeira rodada da Copa Norte. Tcharlles, abriu o placar para a Locomotiva. O Leão chegou ao empate com Cufré, mas nos minutos finais Luan Viana em combrança de pênalti garantiu mais uma vitória da Locomotiva diante dos paraenses. Autor do primeiro gol do Gazin Porto Velho na partida, o atacante Tcharlles jogou pelo Remo em 2020, atuando em 26 partidas e marcando quatro gols na temporada em que o Leão conquistou o acesso para a Série B.

Em dois jogos na história do confronto, o Gazin Porto Velho velho derrotou o Remo em duas oportunidades no Aluízão. O primeiro jogo entre as equipes ocorreu no dia 20 de fevereiro de 2024, pela primeira fase da Copa do Brasil. Naquela partida, a Locomotiva contou com a grande atuação do goleiro Digão e levou a melhor, com uma vitória por 1 a 0. O único gol foi marcado pelo meia Fagner.

A torcida da Locomotiva compareceu em bom número e fez uma bela festa Aluízão, aproximadamente dois mil e quinhentos torcedores acompanharam a partida, apoiando o time do início ao fim, gerando uma renda de R$ 27.432, 00. (vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais). Na próxima rodada da competição, pelo Grupo B, o Porto Velho recebe o Galvez, no domingo, às 17h, no Aluizão, enquanto o Remo recebe o Monte Roraima, no Baenão.