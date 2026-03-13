CBF define composição do Grupo de Trabalho das categorias de base do Brasil

Por FFER

Publicada em 13/03/2026 às 10h21

A CBF formalizou nesta quinta-feira a composição do grupo de trabalho para discutir melhorias no modelo de formação de atletas das categorias de base do Futebol do Brasil. A partir da definição dos participantes, o Grupo de Trabalho poderá ter sua reunião inaugural, prevista para abril de 2026. O GT recebeu uma adesão nacional e será formado por cem profissionais, entre especialistas e ex-jogadores convidados, representantes de clubes, federações e CBF Academy e de integrantes da própria CBF.

O diretor executivo da CBF e vice presidente da FFER, Bruno Costa, é o representante de Rondônia e da FFER no Grupo deTrabalho da CBF, "o grupo é mais um ferramenta a disposição da CBF pra contribuir com o futuro do futebol brasileiro, pra mim é uma honra fazer parte dessa iniciativa, eu tenho muita à contribuir e apreender com tantas pessoas especiliazadas e consequetemente tornar nossas competições de base ainda mais atraente, rentável e competitiva', frisou Bruno Costa.

O Grupo de Trabalho é composta por Aline Pellegrino, Camilla Orlando, Cícero Souza, Claudio Ibrahim (Branco), Cris Gambaré, Edmilson de Moraes, Ênio Gualberto, Fernanda Coimbra, Gabriel Mastrodomenico, Guilherme Dalla Déa, Guilherme Falcão, João Alves, João Paulo Perez, Julio Avellar, Matheus Senna, Mauro Carmélio e Rilany Silva, pela CBF. Representando a CBF Academy estão Rafael Tamashiro, Silvan Lucas e Tiago Pereira.

Entre os especialistas ex-jogadores convidados, estão Augusto Oliveira, Diego Ribas, Euler Victor, Heloísa Rios, João Paulo Medina, José Luiz Portella Pereira, Marcelo Lima, Paulo André e Sadi Luiz Brustolin. Se inscreveram para participar o Atlético Mineiro, Avaí Kindermann, Bahia, Botafogo, Capital-DF, Ceará, Chapecoense, Athletico-PR, Coritiba, Criciúma, Cuiabá, Ferroviária, Figueirense, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, I9 FC, Londrina, Operário-PR, Palmeiras, QFC, Red Bull Bragantino, Retrô-PE, Santa Cruz, Santos, São Paulo, Sfera-SP, Corinthians, Sport, Vasco, Vila Nova e Vitória e as seguintes federações: Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina e São Paulo.

Também foram convidados para as tratativas voltadas à base feminina Botafogo, Ferroviária, Flamengo, Grêmio, Internacional, Minas Brasília, São Paulo, Sport, UDA-AL e Vitória e as federações de Amapá, Bahia, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Os calendários de competições e compatibilização com o calendário escolar; certificação e governança dos clubes formadores; ambiente regulatório aplicável às categorias de base; diretrizes nacionais para a formação de jovens talentos; e desenvolvimento das categorias de base no futebol feminino, são as principais discussões.

O Grupo de Trabalho terá a presidência de Felipe Diego Barbosa Silva, mandatário em exercício da Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF), com relatoria de Helder Melillo, diretor-executivo da CBF. A proposta final deverá ser entregue à Presidência da CBF no prazo de 90 dias, contados da realização da primeira reunião.