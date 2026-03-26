Atuação Integrada na Administração Pública é tema do 4º Encontro de Controles Internos do Poder Executivo

Por Richard Neves

Publicada em 26/03/2026 às 11h44

Com o tema “Atuação integrada na administração pública: planejamento, gestão e controle”, iniciou nesta quarta-feira (25), em Porto Velho, o 4º Encontro de Controles Internos do Poder Executivo promovido pelo governo de Rondônia, por meio da controladoria-geral do Estado de Rondônia (CGE-RO). O evento, realizado no auditório do Tribunal de Justiça de Rondônia segue até esta quinta-feira (26) e reúne autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de profissionais das unidades de controle interno e representantes das secretarias estaduais. O encontro evidencia o fortalecimento da atuação conjunta entre os órgãos, promovendo a troca de experiências e incentivando a adoção de boas práticas na gestão pública.

A programação do primeiro dia contou com palestras ministradas por especialistas e representantes de órgãos públicos, abordando temas, como; a atuação do controle interno no período eleitoral, a aplicação da Lei nº 14.133, planejamento e controle orçamentário, além da avaliação de políticas públicas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha a iniciativa fortalece a gestão pública. “Este encontro reforça o compromisso do governo de Rondônia com a transparência, a integridade e a eficiência na administração pública, contribuindo para a qualificação dos servidores e o fortalecimento das práticas de controle em todo o estado,”pontuou.

“Este encontro demonstra o compromisso do governo de Rondônia com a transparência, a integridade e a eficiência administrativa, promovendo a capacitação dos servidores e o alinhamento das ações entre os órgãos públicos”.

O controlador-geral do Estado, José Abrantes Alves de Aquino ressaltou o papel estratégico do evento. “Esse encontro visa uma aproximação com os órgãos de controle do Poder Executivo Estadual, para alinharmos as atuações, bem como apresentar as ações que estamos desenvolvendo, a fim de garantir maior efetividade às iniciativas realizadas no âmbito dos órgãos da esfera estadual’.

NOVA GESTÃO DO CONECI

Durante o evento foi realizada a cerimônia de posse do novo presidente do Conselho Estadual de Controle Interno de Rondônia (Coneci), Jonhy Milson, controlador-geral do município de Porto Velho. “Esse é um momento de satisfação para o município de Porto Velho. É uma iniciativa nacional que o Coneci vem implementando em todos os estados da federação. Isso visa não somente criar mais um braço, mas também disseminar a transparência, a integridade e levar conhecimento aos municípios que têm mais dificuldades”.

ESTUDANTE AUDITOR

Entre os destaques da programação está a apresentação da nova edição do projeto Estudante Auditor, desenvolvido pela CGE-RO em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc). A iniciativa incentiva o protagonismo estudantil e o exercício do controle social nas escolas.

A assessora do Núcleo de Inovação para Prevenção à Corrupção da CGE-RO, Mirna Carolina destacou a proposta do projeto. “É mais um ano do projeto Estudante Auditor e, estamos com a parceria da Seduc, contando também com a participação de 15 escolas do estado. Os estudantes participam de um projeto gamificado, com uma atividade lúdica e participação social para que eles mesmos tragam melhorias para o ambiente escolar e, que também tenham esse sentimento de protagonismo e, ao final, recebam premiação”.

PLATAFORMA Wiki.CGE

Outro destaque do encontro é o lançamento do sistema Wiki.CGE, uma plataforma online voltada à construção colaborativa de conteúdos institucionais, com foco na disseminação de informações e no fortalecimento das práticas de controle interno.

O diretor de Transparência e Governo Aberto da CGE-RO, Marcos Guimarães Astrê ressaltou a abrangência da ferramenta. “A plataforma tem uma área pública que pode ser acessada por qualquer cidadão e, a ideia é ser acessível não só para os controles internos do Executivo Estadual, mas também para os municipais, disponibilizando informações sobre auditoria, transparência e integridade dentro desta plataforma”.