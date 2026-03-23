Atletas de Rondônia representam o Brasil no Campeonato Mundial de Karatê WKA 2026 na Europa

Por Lilian Quele

Publicada em 23/03/2026 às 14h25

Atletas do município de Espigão do Oeste participam do Campeonato Mundial de Karatê WKA 2026, realizado entre os dias 24 e 30 de março, na ilha de Malta, no sul da Europa. A competição reúne atletas de diversos países e é considerada um dos principais eventos internacionais da modalidade.

A delegação rondoniense integra a seleção da Confederação Nacional de Karatê do Brasil (CNKB), com suporte do governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) com o programa Pró-Atleta, iniciativa voltada ao incentivo ao esporte de alto rendimento, levando ao cenário mundial o talento, a disciplina e a dedicação dos atletas do estado.

Representam Rondônia na competição os atletas: Otávio de Moura, Moisés Otávio de Moura, Denise Guerreiro, Thaís Leal, Karine Leal, Ana Clara Quiuqui, Maria Clara Rodrigues Turatti e Suzana Albertii. A equipe também conta com o suporte técnico de Rosiane Albertii e Silvana Rodrigues.

DESTAQUE INTERNACIONAL

A presença no mundial reforça o histórico de conquistas do karatê rondoniense em competições internacionais. Em 2024, durante evento realizado também em Malta, atletas do estado conquistaram 11 medalhas, incluindo título mundial, consolidando Rondônia como referência na modalidade. Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o incentivo ao esporte é estratégico para promover oportunidades, revelar talentos e fortalecer a formação de atletas. “O apoio à participação em competições internacionais contribui diretamente para o desenvolvimento esportivo e amplia a visibilidade dos rondonienses no cenário global”.

CONSOLIDAÇÃO NO ESPORTE

A participação da delegação no Campeonato Mundial de Karatê WKA 2026 evidencia a atuação do governo de Rondônia no fomento ao esporte e a valorização dos atletas. A proposta amplia o alcance das políticas públicas esportivas e posiciona o estado em competições de alto nível.

A expectativa é de que os atletas mantenham o desempenho de destaque e conquistem resultados expressivos, reafirmando o potencial do karatê rondoniense no cenário internacional.

Fotos: Moisés Otávio de Moura