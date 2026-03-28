Atletas de Presidente Médici disputam o Brasileiro Regional IV de Judô

Por MÉDICI ONLINE

Publicada em 28/03/2026 às 08h58

Os judocas João Overcenko e Giovanna Tamires, representantes de Presidente Médici (RO) e da Academia Barros, já estão em Campo Verde (MT), onde disputam o Campeonato Brasileiro Regional IV de Judô, iniciado no último dia 26 de março de 2026. A competição reúne atletas de alto nível de toda a região, consolidando-se como uma das mais importantes do calendário da modalidade.

A competição faz parte de uma das cinco etapas regionais do país, responsáveis por selecionar os melhores competidores para a fase nacional. Apenas os atletas com melhor desempenho garantem classificação para o Campeonato Brasileiro geral, o que eleva ainda mais o nível de competitividade e a importância do evento.

Com dedicação e disciplina, João Overcenko e Giovanna Tamires seguem firmes na competição, representando Presidente Médici e buscando um lugar entre os melhores do Brasil. O sensei Caio Deivide Barros destacou a importância do incentivo ao esporte e agradeceu o apoio da vereadora Cida Orrigo e também do Dr. Luciano, que têm contribuído para que os atletas possam participar da competição e seguir representando o município em eventos de grande relevância.