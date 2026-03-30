Athletico atropela Botafogo; Seleção em testes para a Copa; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 30/03/2026 às 10h55

Athletico no topo, Seleção em testes para a Copa. No Tabelinha: fim de semana histórico de títulos e goleadas em Rondônia.

Athletico-PR atropela o Botafogo e cola na liderança do Brasileirão, Carlo Ancelotti aposta em uma formação ofensiva e improvisações na defesa para o último desafio da Seleção antes da convocação para o Mundial.

Jogo atrasado - O Athletico-PR ligou o turbo no Brasileirão. Em jogo adiado, o Furacão atropelou o Botafogo por 4 a 1, conquistando a terceira vitória seguida e saltando para o 2º lugar, colado no Palmeiras. Viveros (duas vezes), Aguirre e Esquivel construíram a goleada na Arena da Baixada.

Em crise e sem técnico efetivo, o Fogão estaciona na 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento. O Furacão agora viaja para encarar o Bahia na quarta-feira (1º), enquanto os cariocas recebem o Mirassol sob pressão total.

Seleção - O técnico Carlo Ancelotti mexe no time. Para o amistoso de terça (31) contra a Croácia, em Orlando, a Seleção testou nos treinamentos uma formação ousada com quatro atacantes. Sem Wesley, lesionado, o zagueiro Ibañez surge no setor direito, enquanto Luiz Henrique ganha a titularidade, após brilhar contra a França.

O duelo é a última chance de mostrar serviço antes da convocação final em maio. João Pedro e Vini Jr comandam a linha de frente no Camping World Stadium. É vencer ou vencer para fechar a Data FIFA em alta.

Tabelinha Rondoniense

Porto Velho celebra a vitória heroica sobre o Remo, Guaporé empata pela Copa Verde, e a capital se prepara para receber mil atletas na Corrida Nova Era, o esporte rondoniense se une em uma corrente de apoio para levar o arqueiro Nelson Kambeba ao pódio nacional.

Copa Verde - O Porto Velho atropelou o Galvez-AC no domingo (29). Com gols de Tcharles e Douglas, a Locomotiva ignorou o gramado pesado e assumiu o topo do Grupo Norte B. Cufré descontou para o Remo. São duas vitórias em dois jogos, consolidando o melhor início de um time do Estado na competição.

Enquanto o Imperador amarga a lanterna com saldo negativo de -9, o Porto Velho foca no duelo contra o Monte Roraima, em Boa Vista, no dia 8. A confiança está nas alturas para buscar a classificação antecipada.

Inédito - O futebol de Rondônia tem um novo dono. O Guaporé conquistou o título inédito, após empatar com o Rondoniense no sábado (28), valendo-se da vantagem de 1 a 0 construída na ida. A torcida lotou o Cassolão para ver o time coroar uma campanha impecável.

Os heróis da conquista foram o goleiro Luiz Henrique, eleito craque do jogo, e o artilheiro Mano, maior goleador do torneio pelo segundo ano seguido. Com o troféu garantido, o clube de Rolim de Moura escreve seu nome na história e celebra a hegemonia estadual em 2026!

Corrida - A Prefeitura de Porto Velho convoca os corredores para uma causa nobre! No dia 4 de abril, o Parque da Cidade recebe a Corrida de Páscoa, com largada às 6h. São 2 mil vagas — 1.700 para adultos (R$ 50) e 300 para crianças (R$ 30).

Além de medalhas para todos e troféus para os cinco primeiros, o evento terá DJ e fotos com personagens. O prefeito Léo Moraes (Podemos) destaca que o objetivo é promover saúde e coletividade. Não fique de fora: as inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas.