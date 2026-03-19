Apresentadora se emociona ao noticiar morte de colega na Globo: “eu não consigo continuar”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/03/2026 às 10h48

A edição desta quinta-feira (19) do Bom Dia São Paulo, da TV Globo, foi marcada por um momento de forte emoção. A apresentadora Sabina Simonato não conseguiu conter as lágrimas ao comunicar a morte da produtora de reportagem Fernanda Santos, de 53 anos, vítima de um acidente de trânsito.

Logo após informar o falecimento da colega, Sabina tentou seguir com o telejornal, mas se emocionou ao vivo. “Os nossos mais sinceros sentimentos à família. Abraço à família, aos amigos nesse momento tão difícil. Ela deixa a mãe, três irmãos... Eu não consigo continuar...”, disse, visivelmente abalada.

Antes do momento de emoção, a apresentadora e o jornalista Marcelo Pereira haviam detalhado as circunstâncias do acidente. Segundo as informações, Fernanda estava em um carro de aplicativo que colidiu com outro veículo após uma conversão proibida no cruzamento das avenidas Deputado Emílio Carlos e General Penha Brasil, na zona norte de São Paulo. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Na sequência, o jornalista Guilherme Pimentel relembrou a trajetória profissional da produtora, destacando sua longa atuação na emissora. “Se formou em Jornalismo no ano de 1998, trabalhava há mais de 20 anos aqui na Redação da TV Globo de São Paulo como produtora de reportagem. Ela também era formada em Pedagogia, tinha mestrado e doutorado em Comunicação pela Universidade de São Paulo. O Carnaval era uma das especialidades e paixões dela”.

A emissora informou que detalhes sobre velório e sepultamento ainda não haviam sido divulgados até o momento.