Após sair do BBB 26, Jonas revela detalhes de affair e nega sexo sob o edredom: “A bola não entrou”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/03/2026 às 10h23

A saída de Jonas Sulzbach do Big Brother Brasil 26, com 53,48% dos votos, abriu espaço para o ex-brother comentar, fora da casa, os bastidores de seus relacionamentos no reality. Durante participação no Bate-Papo BBB, ele falou abertamente sobre o envolvimento com Jordana e esclareceu dúvidas sobre o que teria acontecido entre os dois sob o edredom.

Questionado por Gil do Vigor, o empresário foi direto ao negar que tenha ido além dos beijos. "Não, não. Foi mais quente, mas não foi 'gol'. A bola não entrou na rede", afirmou. Ao ser novamente provocado sobre o assunto, manteve o tom descontraído e deixou em aberto a possibilidade de algo mais caso tivesse permanecido mais tempo no programa. "Foi, foi. Se o povo me deixasse mais um pouco, de repente, né? Vai saber".

O início da aproximação aconteceu durante uma festa do líder, quando os dois trocaram beijos de forma reservada. Dias depois, voltaram a se encontrar de maneira discreta na área íntima da casa, evitando a atenção dos demais participantes.

Segundo Jonas, o sigilo foi uma escolha para evitar conflitos e julgamentos dentro do confinamento. Ele citou episódios envolvendo outros participantes, como críticas direcionadas a Marciele, como exemplo do tipo de repercussão que queria evitar. Ainda assim, reconheceu que o clima entre ele e Jordana poderia ter evoluído ao longo do jogo.

O ex-brother também relembrou outros envolvimentos durante sua trajetória no programa, que geraram comentários entre os colegas. Mesmo com as conexões criadas, ele garantiu que não pretende levar nenhum relacionamento adiante fora do reality. "Não. É uma afirmação. Não, não tem condições. Foi o momento ali. Foi muito bom todos. Só que tem que conhecer a pessoa melhor. Acho que são pessoas que não farão parte da minha vida", declarou.

No paredão que definiu sua saída, Jonas enfrentou Juliano, que recebeu 43,49% dos votos, e Gabriela, que teve 3,03%, encerrando sua participação na disputa pelo prêmio milionário.