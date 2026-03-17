Após Oscar, Ratinho critica Wagner Moura por falas sobre Bolsonaro: “Cala a tua boca, p**!’

Um dia após a cerimônia do Oscar, o apresentador Ratinho utilizou seu programa no SBT, exibido na segunda-feira (16), para comentar a participação de Wagner Moura na premiação e criticar declarações políticas feitas pelo ator durante a campanha internacional do filme “O Agente Secreto”.
Wagner Moura concorreu ao prêmio de Melhor Ator pela produção, na qual interpreta um professor universitário que adota identidade falsa durante a ditadura militar. Apesar da indicação, o prêmio ficou com Michael B. Jordan. O longa também disputou outras categorias e foi apresentado pelo ator como uma obra inspirada em reflexões sobre o cenário político recente do Brasil.
Durante o programa, Ratinho reconheceu a trajetória artística de Moura e citou trabalhos marcantes da carreira. "Aquele menino que disputou o Oscar, perdeu. Wagner Moura, que é… como Capitão Nascimento, um baita de um ator", afirmou. Em seguida, também mencionou o desempenho do ator em produções internacionais: "Depois ele fez, fez um filme lá dos narcotraficantes também, que esqueci o nome do filme, que ele fez o Pablo Escobar. Sensacional! Baita ator!".
Após os elogios, o apresentador direcionou críticas ao posicionamento político do artista. "Pô, mas isso… Ô meu, como é que é o nome dele? Ô, Wagner, esquece o Bolsonaro, cara! Para de falar dele! Qual é o motivo?", disse. Em outro momento, acrescentou: "O cara tá doente, tá lá quase morrendo, você falando mal do cara aí nos Estados Unidos. Cala a tua boca, p****! Que isso? Fala outra coisa!".
Ratinho também defendeu que o ator mantenha foco na carreira artística. "Continua sendo o Capitão Nascimento, continua sendo o baita do ator que você é. Esquece essa coisa de política! Esquece, senão nós vamos morrer, povo. Nós vamos se matar. Vamos parar! O Brasil é um só. Nosso povo é um só. Vamos deixar política para a hora que tem que ser política: na hora da urna", afirmou.
Ao final, o apresentador ainda comentou o que, na avaliação dele, poderia ter ocorrido caso Moura tivesse vencido a premiação. "Para, gente! Se esse Wagner… Se o Wagner Moura tivesse ganhado o Oscar, ele iria ridicularizar o Bolsonaro. E olha a situação que está o Bolsonaro", concluiu.
"Wagner, esquece Bolsonaro, para de falar dele, o cara [ Bolsonaro ] está lá quase morrendo, e vc falando mal do cara. CALA A SUA BOCA!" #ProgramaDoRatinho — Brenno (@brenno__moura) March 17, 2026
