Ana Hickmann anuncia data do casamento religioso com Edu Guedes

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/03/2026 às 11h10

A apresentadora Ana Hickmann anunciou nesta sexta-feira (13) que já está marcada a data de seu casamento religioso com o chef e apresentador Edu Guedes. A cerimônia está prevista para ocorrer no dia 12 de setembro de 2026, conforme revelou em publicação feita nas redes sociais.

Ao divulgar a novidade, Ana compartilhou imagens de um ensaio fotográfico realizado no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS). Na legenda da postagem, a apresentadora celebrou o momento e descreveu a sessão como um “filme de amor perfeito”, produzido especialmente para registrar a fase que antecede a cerimônia.

O relacionamento entre os dois se tornou público em março de 2024. Poucos meses depois, em junho, Edu Guedes fez o pedido de casamento durante uma viagem a Portugal. Já em maio do ano passado, o casal oficializou a união no civil.

Desde então, os dois costumam compartilhar nas redes sociais registros da vida a dois e detalhes da preparação para o casamento religioso, que agora já tem data definida.