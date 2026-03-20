Ana Castela comemora nova habilitação ao lado da mãe: “Passamos”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/03/2026 às 16h52

Ana Castela usou as redes sociais nesta quinta-feira (19) para celebrar uma conquista pessoal ao lado da mãe, Michele Castela. As duas foram aprovadas na categoria D da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que autoriza a condução de veículos com maior capacidade de passageiros, como ônibus e micro-ônibus.

A habilitação foi obtida em Londrina, no Paraná, onde mãe e filha residem. Antes da nova categoria, ambas já estavam aptas a dirigir motos, carros e caminhonetes.

A comemoração também contou com a participação da autoescola responsável pelo processo. Em registros divulgados nas redes sociais, Ana e Michele aparecem ao lado da examinadora, posando dentro de um micro-ônibus.

Na legenda da publicação, a conquista foi resumida de forma direta: “Passamos”.