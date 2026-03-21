Por Assessoria

Publicada em 21/03/2026 às 08h38

A Prefeitura de Jaru abriu nesta sexta-feira, 20 de março, as inscrições para o Barco Cross e a Corrida de Caiaque, que acontecerão nos dias 25 e 26 de abril, no Rio Jaru.

Além das competições, o evento contará com uma programação especial, incluindo shows artísticos, praça de alimentação e muita diversão para toda a família.

As equipes e competidores já podem garantir participação por meio dos links de inscrição:

Faça a sua inscrição – Barco a Remo: https://docs.google.com/ forms/d/e/ 1FAIpQLSeGeDELZoTGXraet86nfYOe Mlgr07s7P4zuZgpDFy4fDZyFxQ/ viewform

Faça a sua inscrição – Caiaque: https://docs.google. com/forms/d/e/ 1FAIpQLSfhQlEjrSWi-G2ZwrL_ gvBm0FOdxd3oW6pKu0KZDCR2PTKlWw /viewform

Na competição de barco a remo, a categoria masculina, como de costume, terá saída do Rio Ubirajara, na Linha 625.

Na categoria feminina, o percurso será de aproximadamente 5 quilômetros.

Já na Corrida de Caiaque, o percurso também será de 5 quilômetros, com disputas em duas categorias: velocidade e passeio.