“A gente precisa ouvir o corpo”, diz Larissa Manoela ao falar sobre endometriose

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/03/2026 às 11h24

A atriz Larissa Manoela aproveitou a campanha Março Amarelo para chamar atenção sobre a Endometriose e incentivar mulheres a procurarem diagnóstico precoce. Em publicação nas redes sociais, ela compartilhou sua experiência pessoal com a doença e destacou os desafios enfrentados desde a adolescência.

Diagnosticada há cerca de seis anos, a artista contou que conviveu por muito tempo com dores intensas sem compreender que se tratava de um problema de saúde. “Quando recebi o diagnóstico, eu fiquei muito assustada, até porque há anos atrás, quando uma mulher era diagnosticada com endometriose, a chance dela ter filho era quase nenhuma. Isso me assustou muito, porque o meu maior sonho é ser mãe”, afirmou.

Segundo Larissa, o tratamento foi iniciado logo após a descoberta da doença, sem necessidade de intervenção cirúrgica até o momento. Ela ressaltou que o acompanhamento médico contínuo é essencial e que cada caso exige avaliação individualizada, com possibilidade de diferentes abordagens terapêuticas.

A atriz também destacou que sintomas como cólicas intensas não devem ser ignorados. Para ela, ouvir o próprio corpo e buscar orientação profissional pode evitar agravamentos. “A gente precisa se ouvir, a gente precisa ouvir o nosso corpo e os sinais que a gente vai dando”, disse ao explicar por que decidiu tornar o tema público.

Além do tratamento clínico, Larissa apontou que mudanças de hábitos, como alimentação adequada e prática de exercícios físicos, podem auxiliar no controle da doença. Ao final, incentivou outras mulheres a buscarem informação e apoio especializado, reforçando a importância do cuidado contínuo com a saúde.