Por Assessoria

Publicada em 23/03/2026 às 09h40

Realizado nos dias 21 e 22 de março de 2026, o evento promovido com apoio da Prefeitura de Espigão D'Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo, movimentou a economia local, celebrou a cultura do trilheirismo e emocionou a população nas ruas da cidade

O fim de semana dos dias 21 e 22 de março de 2026 ficará marcado na memória de quem viveu, de perto ou de longe, a 4ª Edição do Atrasa Trilha. Mais de 500 motociclistas vindos de Espigão D'Oeste e de diferentes municípios da região se reuniram em frente à sede da Prefeitura Municipal para um dos eventos esportivos mais aguardados do calendário local. Dois dias de trilha, adrenalina, superação e emoção que transformaram a cidade em palco de uma celebração coletiva que vai muito além do esporte.

O evento, realizado com o apoio da Prefeitura de Espigão D'Oeste por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo, a SEMELC, reafirmou o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento do esporte como ferramenta de transformação social, econômica e cultural. Para a administração pública, o Atrasa Trilha não é apenas um evento de motociclismo. É um investimento estratégico na cidade e nas pessoas que nela vivem.

Uma tradição que nasceu antes do nome

Para entender o Atrasa Trilha, é preciso voltar no tempo. Décadas atrás, o espírito aventureiro dos moradores de Espigão D'Oeste já se manifestava nas estradas de terra e nas trilhas abertas no meio da mata. Foi assim que nasceu o Rally da Grande Família, evento que reunia motociclistas da região em torno de uma proposta simples e poderosa: a comunhão entre pessoas que compartilham a mesma paixão pelas duas rodas.

Com o passar dos anos, o formato evoluiu, os participantes cresceram em número, e o evento ganhou uma nova identidade. O Atrasa Trilha surgiu como herdeiro direto desse legado, carregando no nome e na essência tudo aquilo que o Rally da Grande Família plantou. A cada edição, essa história se renova. E na 4ª Edição, ela chegou ao seu capítulo mais expressivo.

A largada que parou a cidade

Na tarde de sábado, 21 de março, a rua Rio Grande do Sul, em frente à Prefeitura de Espigão D'Oeste ganhou uma dimensão diferente. Mais de 500 motociclistas se posicionaram para a largada, com motos enfileiradas, capacetes ajustados e motores aquecidos. A população se aglomerou nas calçadas e nas laterais da via para testemunhar o momento. Crianças, idosos, famílias inteiras. A cidade parou para ver seus trilheiros partirem.

O ronco coletivo dos motores ao sinal de largada foi mais do que barulho. Foi um símbolo. O símbolo de uma comunidade que se orgulha de suas tradições, que apoia seus esportistas e que reconhece no esporte um valor genuíno para a vida das pessoas.

A partir dali, os participantes seguiram em direção às trilhas da região, enfrentando terrenos irregulares, subidas, descidas, lama e tudo aquilo que faz do trilheirismo uma das modalidades mais desafiadoras e apaixonantes do motociclismo off-road. Cada quilômetro percorrido foi uma conquista. Cada obstáculo superado, uma história para contar.

Dois dias fora da rotina, dentro da vida

O Atrasa Trilha não é apenas um evento esportivo. É uma pausa necessária. Em um mundo onde a rotina pressiona e o cotidiano cobra, o fim de semana de trilha representa para muitos participantes uma oportunidade de respirar, de se reconectar com a natureza, com os amigos e consigo mesmo.

Rostos cobertos de barro, roupas sujas, corpos cansados. Mas os olhos? Os olhos contavam uma história diferente. A expressão de quem chegou à linha de chegada não era de esgotamento. Era de realização. Era o olhar de quem enfrentou o que se propôs a enfrentar e saiu do outro lado com a certeza de que valeu cada segundo.

Esse é o poder do esporte. Ele não transforma apenas o corpo. Ele transforma a perspectiva. E é exatamente por isso que a Prefeitura de Espigão D'Oeste, por meio da SEMELC, acredita e investe em eventos como este.

A chegada que emocionou as ruas

Se a largada foi marcante, a chegada foi inesquecível.

No final da tarde de domingo, 22 de março, as ruas que levam à frente da Prefeitura voltaram a se encher de gente. Mas dessa vez, a energia era diferente. Era a energia de quem espera. Famílias que passaram o fim de semana aguardando notícias, amigos que ficaram na cidade, vizinhos que saíram de casa só para estar presentes naquele momento. A população se posicionou nas calçadas, nas esquinas, nos pontos mais altos que conseguiam encontrar para ver mais longe.

E quando os primeiros motores começaram a aparecer no horizonte, a cidade respondeu. Aplausos, gritos, buzinas, abraços. Cada trilheiro que chegava era recebido como herói. Não porque venceu uma competição, mas porque representou Espigão D'Oeste com orgulho, porque carregou nas costas a tradição de um evento que pertence à cidade e à sua gente.

Os abraços entre familiares foram os mais emocionantes. Pais reencontrando filhos. Esposas recebendo maridos. Amigos que saíram juntos e voltaram juntos, com histórias novas e a amizade ainda mais fortalecida. Aquele momento, na frente da Prefeitura, no final da tarde de um domingo de março, foi um retrato fiel do que Espigão D'Oeste é: uma comunidade que se move junta.

O impacto econômico que fica na cidade

Além do aspecto esportivo e emocional, a 4ª Edição do Atrasa Trilha gerou um impacto econômico concreto e mensurável para o município. Com mais de 500 participantes, muitos deles vindos de outras cidades, o comércio local sentiu diretamente os efeitos do evento ao longo de todo o fim de semana.

Restaurantes e lanchonetes operaram com capacidade máxima. Postos de combustível, lojas de equipamentos, mercados e estabelecimentos dos mais variados segmentos foram e seguem movimentados por uma demanda que, sem o evento, simplesmente não existiria.

Esse ciclo econômico não é coincidência. É consequência direta de uma política pública bem direcionada. Quando a Prefeitura de Espigão D'Oeste investe na realização de um evento como o Atrasa Trilha, ela não está apenas promovendo o esporte. Ela está injetando recursos na economia local, gerando empregos, aquecendo o comércio e criando um ambiente de desenvolvimento que beneficia toda a população.

O dinheiro que circula em um fim de semana de evento não desaparece. Ele fica. Ele se transforma em salário para o trabalhador, em lucro para o pequeno empresário, em imposto que retorna ao município e, consequentemente, em mais serviços públicos para o cidadão. É um ciclo virtuoso que começa com uma decisão de gestão e termina na vida real das pessoas.

O papel da SEMELC e o compromisso da gestão municipal

A realização da 4ª Edição do Atrasa Trilha foi possível graças ao trabalho da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo, a SEMELC, que coordenou a estrutura, o apoio logístico e a articulação necessária para que o evento acontecesse com segurança e qualidade.

A atuação da SEMELC vai além da organização de eventos pontuais. A secretaria representa a visão da gestão municipal de que o esporte, o lazer, a cultura e o turismo são pilares fundamentais para o desenvolvimento humano e social de Espigão D'Oeste. Investir nessas áreas é reconhecer que uma cidade saudável, ativa e culturalmente rica é uma cidade mais forte, mais coesa e com melhor qualidade de vida para todos os seus moradores.

O Atrasa Trilha é um exemplo concreto dessa visão em prática. Um evento que nasceu da iniciativa popular, cresceu com o apoio do poder público e hoje representa um dos maiores encontros de motociclismo do leste de Rondônia.

Espigão D'Oeste, uma cidade que se move junta

Ao final do fim de semana, quando o último motor se apagou e as ruas voltaram ao ritmo habitual, o que ficou foi algo que nenhum relatório consegue medir completamente: o sentimento de pertencimento.

Espigão D'Oeste é uma cidade que tem história. Que tem tradição. Que tem uma população que se orgulha de onde veio e que acredita no potencial do lugar onde vive. O Atrasa Trilha é uma expressão disso. É a prova de que quando o poder público e a comunidade caminham na mesma direção, os resultados aparecem em forma de alegria, de desenvolvimento e de orgulho coletivo.

A 4ª Edição encerrou. Mas o legado que ela deixa já está plantado. Nas memórias de quem participou, nas histórias que serão contadas, e na certeza de que a 5ª Edição virá ainda maior, ainda mais forte, ainda mais Espigão D'Oeste.