Trump chama de “terrível” show de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl

Publicada em 09/02/2026 às 11h33
Donald Trump atacou a apresentação de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl, chamando o show de “terrível” em uma postagem na Truth Social. “A pior apresentação de todos os tempos”, escreveu o presidente.
No palco, Bad Bunny apresentou um espetáculo de tom político, sem mencionar diretamente o ICE, agência de imigração dos Estados Unidos alvo de críticas do artista, nem o próprio Trump. No momento mais simbólico da performance, o cantor destacou que “América” não se limita aos Estados Unidos, mas engloba todo o continente. Enquanto ele citava países da região, dançarinos exibiam bandeiras nacionais.
Trump voltou a criticar o artista em outra publicação. “É uma afronta à grandeza da América e não representa nossos padrões de sucesso, criatividade ou excelência. Ninguém entende uma palavra do que esse cara está dizendo, e a dança é repugnante, especialmente para as crianças pequenas que estão assistindo em todo o país e no mundo inteiro”, escreveu. Bad Bunny interpreta suas músicas em espanhol.
O republicano encerrou a mensagem com o slogan de campanha “Façam a América grande novamente”. Em entrevista recente, Trump já havia afirmado que não assistiria à partida e classificou a escolha de Bad Bunny como “uma péssima decisão”. Meses antes do evento, após o anúncio do cantor como atração, a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, disse que o ICE atuaria em peso no jogo. A comentarista conservadora Tomi Lahren também afirmou que Bad Bunny não seria um artista americano.
