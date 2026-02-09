Publicada em 09/02/2026 às 11h43
Porto Velho vive o Carnaval como um período de circulação intensa de pessoas, ocupação dos espaços públicos e valorização da cultura local. Durante os dias de festa, a capital de Rondônia apresenta ao público externo um conjunto de experiências ligadas à história, à natureza, à gastronomia e aos eventos populares, com impacto direto no turismo e na economia urbana.
A cidade recebe visitantes de diferentes regiões do país, amplia o consumo em serviços e comércio e passa a ser vista como destino turístico em processo de consolidação no Norte do Brasil, a partir de um calendário organizado e distribuído por vários pontos do município.
Ponto de partida do turismo
O Rio Madeira ocupa lugar central na formação histórica de Porto Velho e segue como referência no turismo local. No Carnaval, a retomada dos passeios de barco a partir do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré amplia o contato dos visitantes com o rio e com a história da cidade, além de incentivar o turismo náutico.
Balneários localizados na área urbana e na zona rural integram o roteiro de quem busca lazer e contato direto com a natureza durante o feriado, reforçando a presença do turismo de natureza na dinâmica da capital.
O patrimônio histórico, os espaços culturais e os balneários passam a funcionar de forma integrada em períodos de maior fluxo turístico.
A Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer desenvolve ações por meio do programa “PVH, a sua estação é aqui”, com foco na organização de rotas, circuitos e experiências ao longo do ano.
Durante o Carnaval, ruas, bairros e praças recebem blocos, bailes e eventos populares. A programação faz parte do Bera Folia, calendário oficial do Carnaval de Porto Velho, iniciado com o Baile Municipal e composto por quase 20 manifestações culturais ao longo do mês de fevereiro, distribuídas por diferentes regiões da cidade.
A agenda amplia a visibilidade do município, estimula a economia ligada à cultura e reforça o turismo de eventos como eixo da política pública local.
Carnaval, memória e ocupação da cidade
Para a historiadora e professora Rita Vieira, o Carnaval estabelece uma relação direta entre a cidade e seus moradores, além de atrair pessoas que retornam a Porto Velho durante o período. Em um território marcado por fluxos migratórios, a festa ativa vínculos afetivos e amplia a presença da população nos espaços urbanos.
Entre os principais símbolos do Carnaval está a Banda do Vai Quem Quer, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do município e considerada o maior bloco de rua da Região Norte, com participação de foliões de vários estados.
Outro destaque é o bloco Pirarucu do Madeira, também patrimônio imaterial, que mantém há mais de 30 anos o repertório de marchinhas e frevos, com participação direta do público.
Gastronomia impulsiona o turismo
A comida regional ocupa papel central na experiência de quem visita Porto Velho no Carnaval. Bares, restaurantes e mercados populares registram aumento no movimento. O município possui mais de mil estabelecimentos ligados à alimentação, entre a área urbana, distritos e comunidades ribeirinhas.
O Mercado Central, o Mercado do Km 1 e a Vila Candelária concentram parte desse fluxo, com destaque para pratos à base de peixe amazônico e receitas da culinária ribeirinha.
Segundo Andreia Tatiana, gerente do Barracão do Jair, o período atrai turistas interessados na comida local. “Muita gente vem para conhecer a comida regional mais raiz. Recebemos visitantes do Brasil inteiro e também estrangeiros. Em semanas normais consumimos cerca de 300 tambaquis, número que mais que dobra durante o Carnaval”, afirmou.
O prefeito Léo Moraes afirma que o período permite apresentar a cidade em diferentes dimensões. “O Carnaval é um momento em que Porto Velho se mostra de forma verdadeira: cultura, história, espaços públicos e gastronomia. Quando a cidade é vivida intensamente, o turismo acontece e gera movimento econômico”, declarou.
O crescimento do fluxo turístico reflete na rede de hospedagem. Porto Velho conta com mais de 300 meios de hospedagem cadastrados, entre hotéis e pousadas, concentrados principalmente na área urbana. Durante o Carnaval, a procura aumenta, o que indica capacidade de atendimento aos visitantes.
Para o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Paulo Moraes Jr., o Carnaval resume a estratégia adotada pelo município. “O Carnaval mostra Porto Velho de forma verdadeira. Temos o Rio Madeira, patrimônio histórico, passeios de barco, blocos que são patrimônio cultural, gastronomia regional e um calendário como o Béra Folia. Quando integramos tudo isso, fortalecemos o turismo e movimentamos a economia”, disse.
