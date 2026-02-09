“Sempre impecável”: Esposa revela cuidado de Leonardo com túmulo de Leandro

Publicada em 09/02/2026 às 11h33
Uma interação nas redes sociais trouxe à tona um aspecto íntimo da vida familiar do cantor Leonardo. Neste domingo (8), Poliana Rocha abriu uma caixinha de perguntas para responder curiosidades dos seguidores e acabou comentando sobre o vínculo do artista com o irmão Leandro, que morreu em 1998.
Ao ser questionada sobre quem cuida do túmulo de Leandro, Poliana confirmou que o próprio Leonardo mantém esse zelo há anos. Para ilustrar a resposta, ela compartilhou uma imagem da sepultura, que aparece bem conservada, com flores e gramado aparado.
Na publicação, Poliana explicou que o cuidado é contínuo desde a perda do cantor. Segundo ela, Leonardo contratou uma pessoa responsável por manter o local sempre organizado e preservado. “Sim, Léo contratou uma pessoa que cuida com carinho do túmulo, deixando sempre impecável. Desde a morte do seu irmão, tem quase 28 anos”, escreveu.
A revelação gerou forte repercussão entre os seguidores, que reagiram com mensagens de carinho e reconhecimento. Comentários destacaram o gesto como sinal de gratidão e amor duradouro, com internautas afirmando que “o amor verdadeiro nunca morre” e que a atitude demonstra sensibilidade do cantor.
Entre as reações, também houve lembranças de outras perdas familiares enfrentadas por Leonardo ao longo da vida. Um seguidor mencionou o apego do artista não apenas ao irmão, mas também à mãe, reforçando a imagem de um laço familiar marcado pela proximidade e pelo respeito à memória dos que partiram.
