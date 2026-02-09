Irã sugere aos EUA diluir urânio em troca de fim das sanções

Publicada em 09/02/2026 às 11h30
O Irã apresentou sua primeira proposta pública de concessão nas negociações com os Estados Unidos sobre o programa nuclear do país. A sinalização envolve a diluição do estoque de urânio enriquecido, medida que reduziria o risco de uso militar do material.
A proposta foi mencionada nesta segunda-feira (9) pelo chefe da Organização de Energia Atômica do Irã, Mohammad Eslami, em conversa com jornalistas em Teerã. Segundo ele, o país estaria disposto a adotar essa medida caso os Estados Unidos suspendam as sanções econômicas impostas à teocracia iraniana.
Dados da Agência Internacional de Energia Atômica indicam que o Irã possui cerca de 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, nível considerado sensível por permitir a produção de armas nucleares de baixo rendimento. Para bombas mais potentes, o enriquecimento costuma ultrapassar 80%.
A possibilidade de um alívio nas sanções, porém, parece distante. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem adotado postura dura em relação ao Irã e reforçou recentemente o cerco militar ao país. Em 2018, durante seu primeiro mandato, Trump retirou os EUA do acordo nuclear firmado com Teerã, alegando que o regime iraniano descumpria compromissos.
Desde então, segundo a AIEA, o Irã passou a violar gradualmente os limites do pacto, ultrapassando o que o órgão classificou como “linhas vermelhas”. Israel, principal rival regional do Irã e potência nuclear não declarada, estima que o material acumulado seria suficiente para até 15 ogivas de menor potência.
No ano passado, Israel e Irã chegaram a se enfrentar em um conflito direto de 12 dias. À época, Trump interveio para negociar um cessar-fogo e autorizou bombardeios contra instalações nucleares iranianas em junho. Agora, o presidente americano volta a ameaçar novas ações, aproveitando um momento de instabilidade interna no país persa, que reprimiu duramente protestos contra o regime em janeiro.
Enquanto Washington defende o fim completo do programa nuclear iraniano, posição rejeitada por Teerã, Israel vai além e cobra também o desmantelamento da capacidade iraniana de lançar mísseis balísticos, considerados uma ameaça regional apesar do desempenho limitado no último conflito.
Na sexta-feira (6), Estados Unidos e Irã realizaram, em Omã, a primeira rodada de negociações indiretas desde a guerra. Eslami classificou o encontro como difícil e afirmou que a relação entre os países é marcada por “falta de confiança mútua”. Ainda assim, disse que o Irã permanece aberto ao diálogo e lembrou que instalações não atingidas por ataques americanos em 2025 foram inspecionadas pela AIEA, embora o diretor do órgão, o argentino Rafael Grossi, reclame da falta de acesso total.
Do ponto de vista técnico, a diluição do urânio enriquecido envolve a adição de material empobrecido, procedimento comum em processos de desmantelamento de arsenais nucleares, quando combustível militar é reaproveitado para uso civil. Reatores de usinas utilizam urânio com enriquecimento entre 3% e 5%, enquanto aplicações médicas e navais demandam níveis mais elevados.
