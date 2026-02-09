Governo de Rondônia reestrutura Hospital de Base e garante mais qualidade, segurança e cuidado ao paciente

Publicada em 09/02/2026 às 11h36
Em 2025, o governo de Rondônia consolidou a maior reestruturação física e assistencial do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP), em Porto Velho, com a entrega de setores revitalizados e definição de novas frentes de obras para 2026, com investimento total de R$ 7.086.796,35 milhões, assegurando a continuidade dos serviços de alta complexidade sem redução da capacidade instalada da unidade.
O trabalho é executado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), com foco na modernização dos ambientes assistenciais, melhoria dos fluxos internos, ampliação da segurança de pacientes e profissionais, e melhores condições de trabalho às equipes, com intervenções planejadas para manter o hospital em pleno funcionamento durante todas as etapas das obras.
A reestruturação ocorreu com o hospital em pleno funcionamento assistencial
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos ampliam a produção assistencial, garantindo melhores condições de trabalho para os profissionais da saúde e ao cidadão. “Com a reestruturação da unidade, o governo do estado promove a valorização da vida e mais dignidade à população”, salientou.
REFERÊNCIA EM ALTA COMPLEXIDADE
O Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro é referência na alta complexidade em Rondônia e na Região Norte, atendendo pacientes de todos os municípios do estado e também de outras unidades da federação, como Amazonas, Acre e Mato Grosso, além de demandas de países vizinhos, como Bolívia, Venezuela, Peru e Haiti, concentrando serviços especializados e, sendo porta de entrada para casos graves e de maior complexidade.
A unidade conta também com serviços terceirizados de alta especialização, como o Instituto de Neurocirurgia e Neurologia da Amazônia Ocidental (Inao), responsável por procedimentos, como cirurgias de tumor, coluna e aneurisma, além de cirurgias pediátricas. A estrutura anestésica é garantida pelo Centro Médico Anestesiológico de Rondônia (CMA), responsável por toda a assistência em anestesiologia.
ASSISTÊNCIA E RESULTADOS
Profissionais atuam diariamente na assistência de alta complexidade
Com perfil altamente especializado, a unidade realiza, em média, cerca de 60 procedimentos cirúrgicos por dia, com destaque para a ortopedia, principal eixo de internações e cirurgias, atendendo pacientes com múltiplas fraturas e lesões graves, que exigem internações prolongadas e múltiplos procedimentos no mesmo paciente.
Em 2025, o hospital registrou 33.459 internações, com média diária de 92 pacientes internados, crescimento de 13,2% em relação a 2024 e de 17,8% na comparação com 2023. No mesmo período, foram realizadas aproximadamente 19.200 cirurgias, com média mensal de 1.600 procedimentos, mesmo com diversas frentes de obras em andamento na unidade.
Segundo o diretor adjunto do Hospital de Base, Élcio de Moraes Cardoso, “o hospital tem mais de 40 anos e hoje nós estamos reformando enfermarias que nunca foram reformadas. Além disso, atendemos mais de 32 especialidades. O que não conseguimos resolver aqui, encaminhamos para fora por meio de convênios”, afirmou.
De acordo com o diretor técnico do Hospital de Base, Franklin Almeida Lima, o hospital mantém convênio com o estado do Paraná, na cidade de Arapongas, para a realização de cirurgias cardíacas, com média de quatro a cinco pacientes por semana. “Mantemos também convênios com hospitais privados de Porto Velho, além de contratos para procedimentos de alta complexidade em ortopedia, como prótese de quadril e reconstrução de joelho. Além disso, contamos com empresas terceirizadas que prestam serviços de hemodinâmica e cardiologia.”. Ele acrescentou ainda que, quando o procedimento não pode ser realizado na unidade, o estado garante todo o atendimento fora do hospital ou fora de Rondônia, incluindo transporte aéreo, UTI aérea e acompanhamento profissional.
VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO
Corredores modernizados melhoram fluxo de pacientes e profissionais
A assessora da Gerência de Enfermagem, Estefane Oliveira, destacou que o hospital passou por uma reforma muito importante na estrutura física, principalmente para melhorar o fluxo dos profissionais, acompanhantes e pacientes. Os corredores ganharam pisos adequados, o fluxo ficou mais seguro e os profissionais trabalham com mais dedicação e motivação.”
O paciente Wallas Ventura de Oliveira, de 35 anos, morador de Candeias do Jamari, frisou que “para mim está tudo 100%, desde o atendimento dos profissionais até a estrutura e a alimentação. Eu tive um Acidente Vascular Cerebral (AVC), fiquei 15 dias na UTI em coma, entubado no Hospital João Paulo e depois fui transferido para o Hospital de Base para realização de exames.”
O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, salientou que “a reestruturação do Hospital de Base integra uma política permanente de fortalecimento da rede pública de saúde. As obras realizadas em 2025 e as frentes previstas para 2026 asseguram a ampliação do acesso da população aos serviços especializados, a valorização dos nossos servidores e a consolidação do hospital como a principal referência em alta complexidade de Rondônia.”
Com a pólítica batendo nas portas de todos os cidadões, começa a saga de benfeiturias de politicos que por muitas vezes foram e são omiossos em realizar em seu mandato benefícios diversos para a populção que o eleigeu, lembrando a todos os " candidatos " que estamos no limites e atenados por falsas promessas.