Folia e negócios: Carnaval 2026 impulsiona turismo e renda em Porto Velho e aquece o comércio

Festa popular fortalece serviços, aquece o comércio e amplia oportunidades para pequenos negócios ligados ao turismo
O Carnaval é um dos períodos em que Porto Velho muda de ritmo. A cidade ganha mais movimento nas ruas, mais circulação de visitantes e uma agenda cultural que, além da folia, também gera impacto direto na economia local.
A gestora de turismo do Sebrae em Rondônia, Evellin Peixoto, destaca que grandes feriados são oportunidades para valorizar os potenciais locais. “É uma chance de promover nossa história e os atrativos naturais da região, fortalecendo os pequenos negócios e gerando renda por meio da economia criativa”, afirma.
No cenário nacional, o Ministério do Turismo projeta que mais de 65 milhões de pessoas participem das festividades em todo o Brasil, gerando uma movimentação recorde de cerca de R$ 14,5 bilhões no setor turístico.
Com base nas projeções para o Carnaval 2026, a expectativa é de forte impacto no turismo e na economia de Rondônia. Estimativas indicam que o período deve movimentar cerca de R$ 123 milhões no estado, com aproximadamente R$ 30 milhões concentrados em Porto Velho.
Para o setor de turismo, a festa representa uma chance concreta de atrair público, fortalecer serviços e criar oportunidades para pequenos empreendedores que atuam com alimentação, transporte, hospedagem e experiências culturais.
“O Carnaval aquece a economia. Aumenta a ocupação da rede hoteleira, movimenta bares, restaurantes e transporte, além de gerar oportunidades para guias, motoristas e empresários do turismo”, afirma Jefferson Araújo, da agência Extremo Norte Viagens e Turismo.
Cultura como estratégia de destino
Eventos populares como o Carnaval também ajudam Porto Velho a se posicionar no mapa turístico regional, reforçando sua identidade cultural e ampliando o interesse de visitantes.
Segundo Jefferson, o desafio é aproveitar o momento não apenas como festa, mas como parte de uma estratégia maior de promoção do destino. “O Carnaval é uma vitrine. Quando bem divulgado, ele desperta curiosidade e cria uma imagem mais viva e atrativa da cidade”, destaca.
Turismo além dos blocos
Mesmo com o foco nas comemorações, muitos turistas buscam outras vivências durante o feriado prolongado, explorando gastronomia, história e atrativos naturais da região.
“Muitos visitantes vêm pela folia, mas também querem conhecer os rios, a culinária local e a história da região. O ideal é ofertar essas experiências de forma integrada durante o período”, explica.
Para que o Carnaval se consolide como um motor turístico mais forte, Jefferson avalia que ainda falta organização e planejamento conjunto.
“Precisamos de mais divulgação fora do estado, roteiros preparados, capacitação dos profissionais e estrutura adequada para receber o visitante. O Carnaval não pode ser visto só como festa, mas como desenvolvimento turístico”, pontua.
O Sebrae em Rondônia atua como parceiro estratégico dos empreendedores do turismo, oferecendo capacitações e orientações para que os negócios locais estejam mais preparados para grandes eventos e períodos de alta demanda.
A instituição apoia desde a criação de produtos turísticos até a gestão, precificação e estratégias de marketing, além de estimular parcerias entre empreendedores, contribuindo para que o Carnaval deixe de ser apenas um pico de movimento e se consolide como uma oportunidade sustentável de geração de renda e fortalecimento do setor.
