Luana Piovani reage a críticas após vídeo fumando: “Caguei pro julgamento”

Publicada em 09/02/2026 às 11h38
Uma publicação de Luana Piovani no último sábado (7) movimentou as redes sociais ao expor um momento de intimidade após uma festa. Em vídeo divulgado no Instagram, a atriz aparece retirando a maquiagem, os cílios postiços e as joias, antes de acender um cigarro artesanal. Ao comentar a cena, escreveu que sentia alívio durante o ritual e mencionou que “uns glitters sempre ficam”.
A postagem rapidamente gerou repercussão entre os seguidores, incluindo questionamentos sobre a exposição do ato. Um internauta levantou dúvidas sobre a coerência da atitude, citando a legislação brasileira e o histórico de posicionamentos públicos da atriz. Segundo o comentário, embora o consumo fosse visto como algo pessoal, a exibição para o público poderia ser controversa. Luana respondeu de forma direta e sem rodeios: “Caguei pro julgamento”.
Apesar das críticas, a publicação também recebeu uma série de interações bem-humoradas e elogios. Fãs comentaram sobre a aparência da atriz e brincaram com a situação. Um deles chegou a pedir “um trago”, enquanto outra seguidora afirmou que o vídeo a inspirou a repetir o gesto antes de dormir.
O episódio reforça o estilo direto de Luana Piovani nas redes sociais, frequentemente marcado por posicionamentos francos e pela disposição de responder críticas de forma aberta.
