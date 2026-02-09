Nodo Bioceânico Central: Rondônia garante conquistas decisivas para viabilizar Rota rumo ao Pacífico

Publicada em 09/02/2026 às 11h50
A assinatura da Carta de Porto Velho e do Protocolo de Irmandade com o Departamento de Beni, Bolívia, marcou o encerramento do Nodo Bioceânico Central nesta sexta-feira (6). O evento, realizado pelo governo de Rondônia, reuniu autoridades estratégicas do Brasil, Bolívia, Peru e Chile em Porto Velho durante três dias de intensos debates.
O encontro garantiu avanços práticos para destravar a logística regional, incluindo o pleito junto ao governo Federal pelo posto aduaneiro 24h na fronteira e a inclusão da rota via Costa Marques no Programa Rotas de Integração Sul-Americana. Essas medidas são consideradas passos fundamentais para reduzir custos e o tempo do transporte de produtos rondonienses rumo ao mercado asiático, fortalecendo a economia.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, anfitrião do encontro, reforçou que o estado é prova de que é possível aumentar a produção sem abrir mão da preservação, sendo o Corredor Bioceânico Central a rota estratégica para que os produtos rondonienses alcancem o Mercado Global. Além de abrir portas para a exportação, o governador destacou que o corredor promove um intenso intercâmbio comercial e cultural entre os países da América Latina.
“A agricultura não é problema, é solução; mostramos que é possível produzir preservando o meio ambiente. Com essa nova rota e o fortalecimento dessa irmandade com nossos vizinhos, estamos abrindo caminhos para que os nossos países possam se desenvolver e melhorar a qualidade de vida da população. É um crescimento integrado que beneficia Rondônia e todos os estados vizinhos”, enfatizou Marcos Rocha.
Autoridades da Bolívia e do Chile também destacaram a importância da união regional e o compromisso de manter o ritmo das discussões técnicas:
“Essa integração traz avanços para os quatro países. Vamos levar essa discussão para o Beni, dando continuidade ao que foi construído aqui para consolidar a rota que conecta a Amazônia aos Andes.”
“Esse intercâmbio terá continuidade no Chile com uma discussão técnica, para fazer com que os objetivos sejam alcançados e essa integração seja efetiva para todos.”
CONQUISTAS DA EDIÇÃO RONDÔNIA
Dando sequência aos trabalhos iniciados na primeira edição do Nodo Bioceânico Central em Arica, no Chile, em 2025, a Edição Rondônia foi uma iniciativa do governo de Rondônia, coordenada pela Secretaria Especial de Integração de Rondônia em Brasília (Sibra) e pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), resultando em:
Viabilização Aduaneira: Articulação para o funcionamento 24h das aduanas, eliminando gargalos para cargas perecíveis;
Rota Costa Marques: Pedido de inclusão do trecho no Programa de Rotas de Integração Sul-Americana do Governo Federal;
Acordos de Irmandade: Atos formais do Governo de Rondônia para cooperação econômica e integração transfronteiriça entre as regiões.
Também foi debatido o “turismo de integração”, que unam a Amazônia rondoniense às paisagens andinas
LOGÍSTICA E TURISMO
O último dia do evento contemplou ainda painéis fundamentais sobre o potencial produtivo de alimentos e a desburocratização para transformar a região em polo exportador. Também foi debatido o “turismo de integração”, visando criar roteiros binacionais que unam a Amazônia rondoniense às paisagens andinas e ao litoral do Pacífico.
PRÓXIMO PASSO
Ao final do encontro, foi anunciado oficialmente que a próxima edição do Nodo Bioceânico será realizada no Departamento do Beni, na Bolívia. O anúncio reforça o compromisso de consolidar a integração definitiva entre os países vizinhos e o acesso estratégico ao oceano Pacífico por meio da rota amazônica andina.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!