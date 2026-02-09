Após ação religiosa em show, Anitta afirma que irá a evento evangélico falar de orixás

Publicada em 09/02/2026 às 11h26
Uma interação nas redes sociais envolvendo Anitta, de 32 anos, reacendeu o debate sobre fé e diversidade religiosa. A cantora comentou uma publicação feita por um grupo que esteve em um de seus shows em Curitiba e utilizou o evento como espaço para dialogar com o público sobre religião.
Segundo o vídeo que circulou nas redes, os integrantes adquiriram ingressos para os Ensaios da Anitta com o objetivo de conversar com frequentadores sobre o evangelho cristão. Em um dos registros, um participante afirma que o grupo estava no local para “anunciar o evangelho de Jesus” e lembrar as pessoas do significado da mensagem cristã. A ação ocorreu durante o show realizado no último sábado (31), na capital paranaense.
As imagens também detalham a abordagem adotada pelo grupo. Em um dos momentos, uma integrante se ofereceu para tirar fotos de outros espectadores, o que serviu como ponto de partida para iniciar conversas sobre fé. O vídeo mostra diálogos com diferentes pessoas do público, algumas com os rostos desfocados e outras identificáveis.
Ao tomar conhecimento da publicação, Anitta decidiu se manifestar nos comentários. A artista afirmou ter gostado da iniciativa e relembrou sua própria vivência religiosa. “Cantei por muitos anos em igreja católica e gosto da história de Jesus”, escreveu. Na mesma mensagem, a cantora ampliou o debate ao demonstrar interesse por outras tradições espirituais, dizendo que gostaria de compartilhar histórias sobre orixás e divindades hindus que admira, encerrando o comentário com um emoji de coração.
