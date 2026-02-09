Semader realiza atendimento a produtor rural com a confecção de silagem

Por Assessoria
Publicada em 09/02/2026 às 10h44
Neste final de semana, a equipe da SEMADER realizou mais um atendimento a produtor rural de Espigão D’Oeste, com a confecção de silagem, reforçando o apoio direto da administração municipal ao fortalecimento da produção no campo.
Segundo o secretário municipal de Agricultura, os trabalhos seguem de forma contínua e organizada, conforme o cronograma da secretaria, garantindo que diversos produtores sejam atendidos nos próximos dias.
A expectativa é positiva para a safra deste ano, com projeção de mais um recorde na colheita de silagem, resultado do planejamento, da parceria com os produtores e do compromisso da Prefeitura de Espigão D’Oeste com o desenvolvimento rural, a segurança alimentar e o crescimento da economia local.
