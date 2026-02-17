Robôs humanoides brilham em apresentação do Ano Novo Lunar chinês

Publicada em 17/02/2026 às 09h47
Uma exibição que uniu alta tecnologia e tradição milenar ganhou repercussão internacional durante o Festival de Gala da Primavera 2026, realizado pelo China Media Group. No palco, robôs humanoides dividiram cena com jovens praticantes de Kung Fu em uma performance que surpreendeu pela precisão e pelo sincronismo.
O número artístico começou com movimentos inspirados nas artes marciais clássicas e evoluiu para sequências de grande intensidade, nas quais máquinas e artistas executaram acrobacias coordenadas. Saltos, giros e combinações rápidas de golpes foram realizados de forma integrada, demonstrando equilíbrio e controle técnico.
Em um dos momentos de maior impacto, os robôs manipularam armas tradicionais, como espadas e nunchakus, executando movimentos coreografados com rapidez e exatidão. A interação entre tecnologia e expressão cultural chamou a atenção do público presente e de telespectadores ao redor do mundo.
A apresentação fez parte da tradicional Gala da Primavera, conhecida como “Chunwan”, transmitida anualmente desde 1983 e reconhecida pelo Guinness World Records como o programa de televisão mais assistido do planeta. O Festival da Primavera, celebração que marca o Ano Novo Chinês, foi incluído em 2024 na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO.
A edição de 2026 celebra o início do Ano do Cavalo, reforçando a importância cultural do evento, considerado a principal festividade do calendário chinês.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!