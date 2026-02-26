PREVISÃO DO TEMPO: Região Norte registra acumulados de chuva nesta quinta-feira (26)

Por Jullya Borges / Brasil 61

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para a Região Norte nesta quinta-feira (26), com exceção de Roraima.

No Acre, Rondônia e Tocantins, o dia será de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

No Amazonas, as precipitações podem ser mais intensas no sudoeste do estado, em municípios como Carauari, Jutaí e Juruá.

Em Roraima, há previsão de chuva isolada em Caracaraí e Rorainópolis.

No Pará, a instabilidade se espalha desde Paragominas e Moju, no nordeste paraense, até Novo Progresso e Altamira, no sudoeste do estado. Já o Amapá terá muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

