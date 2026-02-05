PREVISÃO DO TEMPO: quinta-feira (5) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

Publicada em 05/02/2026 às 08h00
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quinta-feira (5), indica céu com muitas nuvens para toda a região e pancadas de chuva com trovoadas para quase todos os estados ao longo do dia. As precipitações devem cobrir quase toda a região durante todo o dia e ter maior intensidade à noite. Há, ainda, previsão de possibilidade de queda de granizo para o Tocantins durante o início do dia.
Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas para quase toda a região — à exceção de Roraima, Amapá, noroeste do Pará e porção central do norte do Amazonas, onde não deve chover —, com trovoadas em todo o Acre, Rondônia, centro-sul e oeste do Amazonas e centro-sudeste do Tocantins. Há, ainda, possibilidade de queda de granizo para o extremo-sudeste do Tocantins.
Durante a tarde, as pancadas de chuva avançam sobre parte do noroeste do Pará e o extremo-leste do Amapá. As trovoadas se restringem ao Acre, Rondônia, centro-oeste do Amazonas e centro-sul e leste do Tocantins.
À noite, as pancadas de chuva isoladas se mantêm sobre as mesmas áreas, mas vindo acompanhadas de trovoadas em todo o Acre, Rondônia, Tocantins, quase todo o Amazonas — à exceção do norte central — e centro-sul do Pará.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para quase toda a região — à exceção do centro-norte de Roraima e extremos-noroeste do Pará e do Amapá —, além de alerta de perigo de chuvas intensas para o centro-nordeste do Pará e para os extremos-norte e sul do Tocantins.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Manaus e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!