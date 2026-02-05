Equipe da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano realiza Operação Tapa-Buracos

Publicada em 05/02/2026 às 09h01
A Prefeitura de Espigão D’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, segue trabalhando intensamente para melhorar as condições de trafegabilidade em todo o município. A Operação Tapa-Buracos já está em andamento e, em poucos dias, todas as ruas receberão os serviços de manutenção.
As melhorias já estão chegando aos bairros, garantindo mais segurança, conforto e qualidade de vida para motoristas e pedestres. Assim que o período chuvoso for superado, diversas vias também passarão por serviços de recapeamento asfáltico, ampliando de forma definitiva a durabilidade das ruas.
O investimento ultrapassa 5 milhões de reais, destinados à pavimentação de novas ruas e ao recapeamento de pontos críticos, reforçando o compromisso da administração municipal com a infraestrutura urbana, a eficiência do serviço público e o cuidado com a cidade.
Espigão D’Oeste segue avançando, com trabalho sério, planejamento e respeito à população.
